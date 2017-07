Kakao, Säfte und vor allem Kaffee zum Mitnehmen sorgen in Berlin für enorme Müllberge. 460.000 Einwegbecher werden in der Stadt jeden Tag weggeworfen. Mit einem neuen Pfandsystem wird dem To-Go-Becher nun der Kampf angesagt.

In Berlin startet am Freitag eine Kampagne gegen Einwegbecher für Kaffee zum Mitnehmen. Damit sollen die Menschen dazu gebracht werden, künftig Mehrwegbecher zu benutzen, erklärte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) im rbb. In bestimmten Filialen bekommen die Kunden mit einem Mehrwegbecher dann einen Rabatt auf das gekaufte Getränk.

Welche Firmen sich an der Kampagne beteiligen, wollen Günther sowie Wirtschafts- und Umweltverbände am Freitagvormittag vorstellen. Ziel sei, ein Mehrwegsystem mit Pfandbecher aufzubauen, die dann in den teilnehmenden Filialen abgegeben werden können.



Laut Günther werden in Berlin jeden Tag 460.000 Einwegbecher benutzt. Das belaste die Umwelt und schade dem Stadtbild.