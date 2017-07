Eigentlich sollte Margarete Koppers Generalstaatsanwältin in Berlin werden, doch die Polizei-Vizechefin ist umstritten. Zum einen wird wegen maroder Schießstände gegen sie ermittelt, zum anderen hat ihre Mitbewerberin am Freitag Klage eingereicht - wegen formaler Fehler.

Wer wird neue Chefanklägerin in Berlin? Die Beantwortung dieser Frage könnte sich noch länger hinziehen, denn Susanne Hoffmann, die Mitbewerberin von Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers, hat am Freitag Klage eingereicht. Das bestätigte Hoffmanns Anwältin dem rbb. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Fall Koppers: Opposition will Akteneinsicht und Sondersitzung

Hoffmann ist bislang Abteilungsleiterin im Brandenburger Justizministerium. Im Rahmen ihrer Klage muss sie nicht darlegen, dass sie fachlich die bessere Kandidatin ist, sondern nur, dass beim Auswahlverfahren Fehler gemacht wurden. So war die Stelle bereits im November 2015 ausgeschrieben worden, doch das Verfahren zog sich in die Länge, weil Koppers seit Juli 2016 krankgeschrieben war. Als endlich Gespräche stattfinden konnten, war in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt worden und statt Thomas Heilmann (CDU) war nun Dirk Behrendt (Bündnis90/Die Grünen) Justizsenator. Dieser habe die Auswahlkommission komplett ausgetauscht, wodurch Nachteile für Hoffmann entstanden seien, schreibt der "Tagesspiegel".



Doch damit nicht genug: Kaum hatte der Senator die Wahl Koppers bestätigt, wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen die Polizei-Vizechefin ermittelt - wegen der Vorwurfs der Körperverletzung im Amt. Den Ermittlungen zufolge könnte sie mitschuldig sein am Betrieb maroder und gesundheitsgefährdender Schießstände der Berliner Polizei.