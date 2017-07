Viele Privatschulen in Berlin erheben einer Studie zufolge so hohes Schulgeld, dass es sich arme Familien nicht mehr leisten können. Das aber verstoße zum einen gegen das Grundgesetz - zum anderen ginge es auch anders.

Berlin reguliert und kontrolliert den Zugang zu Privatschulen zu wenig - das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung hervor. Aus diesem Grund könnten viele Kinder aus einkommensschwachen Familien keine Privatschule besuchen, heißt es. Damit würde das Land den Auftrag des Grundgesetzes missachten, wonach bei den Privatschulen eine Trennung der Schüler nach den Eigentumsverhältnissen verhindert werden muss. In Berlin hielten fast nur Schulen mit religiös-weltanschaulicher Ausrichtung die staatlichen Vorgaben für das Schulgeld ein, heißt es.

Nach Aussage der Studie steht Berlin für eine Reihe von Bundesländern, in denen der Staat für das zulässige Schulgeld nicht auf gesetzlicher Basis, sondern nur auf Verwaltungsebene Vorgaben macht. Derzeit erlaube der Senat für Familien mit einem Bruttojahreseinkommen bis 29.420 Euro ein Schulgeld von bis zu 100 Euro pro Monat. Dies könnten sich viele Familien nicht leisten. Überdies verstießen die meisten Berliner Privatschulen sogar gegen diese Vorgaben. Im zu Ende gehenden Schuljahr hätten von 94 Grundschulen freier Träger nur 30 die Vorgaben eingehalten, von den 67 privaten Sekundarschulen nur 21. Dies führe dazu, dass an den Grundschulen freier Träger nur sieben Prozent der Schüler "lernmittelbefreit" seien, an den öffentlichen dagegen 36 Prozent. Der jeweilige Anteil sei ein Hinweis auf Einkommensarmut der Eltern.

Auch Hessen wurde in der Studie als Negativbeispiel erwähnt: Dieses Land verzichte sogar ganz auf Vorgaben für die privaten Ersatzschulen und entscheide nach Einzelfall. Hier würde an vielen Schulen ein hohes Schulgeld erhoben - dazu kämen teilweise verdeckte Schulgebühren, wie Anmeldegebühren oder verpflichtende Beiträge für den Förderverein.



Als "in weiten Teilen richtungsweisend" führt die Studie Baden-Württemberg an: Der aktuelle Gesetzentwurf des Landes zur Novellierung seines Privatschulgesetzes entspreche dem Sonderungsverbot des Grundgesetzes. Der Entwurf sehe als Grenze für das durchschnittliche Schulgeld 160 Euro pro Monat vor. Zudem werde eine Einkommensstaffelung der Elternbeiträge vorgeschrieben. Sie dürften maximal fünf Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betragen.