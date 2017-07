Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Berlin gegen Rechts demonstriert. Rund 400 Teilnehmer zählten die Veranstalter, wie sie über Twitter mitteilten. Die Polizei sprach von einigen hundert Teilnehmern. Anlass war ein Aufmarsch rechtspopulistischer und rechtsextremer Demonstranten, der ebenfalls am Samstag auf dem Washingtonplatz am Berliner Hauptbahnhof gestartet war. Für die rechte Demonstration versammelten sich nach Angaben eines Einsatzleiters rund 250 Menschen. Der Polizei zufolge blieb es bis zum Nachmittag bei den Demonstrationen "bis auf laute Redebeiträge" ruhig.

Die rechte Initiative "Wir für Berlin - Wir für Deutschland" hatte eine Demonstration unter dem Motto "Merkel und Schulz müssen weg" mit 1.500 Teilnehmern angemeldet, die bis Mitternacht laufen sollte. Der Polizei zufolge lag die tatsächliche Teilnehmerzahl im unteren dreistelligen Bereich. Bereits bei den vorangegangenen fünf Aufzügen der rechten Initiative war der Zustrom mitunter zum Teil deutlich hinter den angemeldeten Teilnehmerzahlen zurückgeblieben und stetig gesunken.

Gegen den Aufmarsch hatte das Berliner Bündnis gegen Rechts, ein Zusammenschluss aus Parteien, Vereinen und Gewerkschaften, zum Protest aufgerufen. Erwartet worden waren 1.000 Teilnehmer. Insgesamt waren für Samstag sechs Protestaktionen gegen Rechts angekündigt.