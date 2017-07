Der DDR-Bürgerrechtler Wolfram "Tom" Sello soll erster Berliner Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur werden - und deutlich mehr Aufgaben bekommen als der bisherige Stasi-Beauftragte des Landes. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) habe den 59-Jährigen für das Amt vorgeschlagen, nun sei das Abgeordnetenhaus am Zug, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder am Montag. Erst vor knapp einem Monat hatte auch der Landtag in Brandenburg mit Maria Nooke eine neue Beauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur gewählt.

Sello, der im Oktober seinen 60. Geburtstag feiert, wurde vor allem durch sein Engagement in der Bürgerrechtsbewegung bekannt. Später gehörte er unter anderem der Robert-Havemann-Gesellschaft an, die im Jahr 1990 vom Neuen Forum als politischer Bildungsverein gegründet worden war.

1957 in Meißen geboren, machte Sello zunächst eine Ausbildung zum Baufacharbeiter, holte sein Abitur nach und arbeitete - nach dem Grundwehrdienst in der NVA - über zehn Jahre lang als Maurer in Berlin.

Ab 1980 entwickelte Sello erste oppositionelle Aktivitäten. Von 1987 an wirkte er in der Umwelt-Bibilothek der Zionskirchengemeinde in Berlin-Mitte mit, einem wichtigen Treffpunkt von DDR-Bürgerrechtlern. Während der friedlichen Revolution gehörte Sello einer Gruppe an, die im Mai 1989 die Fälschung der DDR-Kommunalwahlen aufdeckte. Im Oktober 1989 beteiligte er sich an der Mahnwache an der Berliner Gethsemanekirche.