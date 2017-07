Weil Berlin derzeit keine eigene Abschieberinrichtung hat, verhandelt Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) über die Nutzung eines Justizgebäudes. Nach einer Gesetzesverschärfung auf Bundesebene können Gefährder bald leichter und länger in Abschiebehaft genommen werden.

Die Linkspartei hält nichts von Überlegungen, in Berlin ein neues Abschiebegefängnis einzurichten. Der innenpolitische Sprecher der Linken, Hakan Tas, kritsierte den Plan als populistisches Wahlkampfmanöver. Man könne gerne über Lösungen für Gefährder reden - die Gründung eines neuen Abschiebegewahrsams sei auf keinen Fall sinnvoll.

Weil Berlin seit 2015 kein eigenes Abschiebegefängnis mehr hat, waren ausländische Gefährder zuletzt nach Eisenhüttenstadt in Brandenburg gebracht worden. Damit soll nun Schluss sein, wie der "Tagesspiegel" berichtet. Der Zeitung zufolge wird in der Hauptstadt derzeit von 80 Gefährdern ausgegangen, Tendenz steigend. Im neuesten Verfassungsschutzbericht ist von 840 Salafisten in Berlin die Rede, davon werden 380 als gewaltbereit eingestuft.