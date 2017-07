Berliner Menschenrechtler sitzt in türkischer U-Haft

Er gab in der Türkei ein Seminar und wurde - gemeinsam mit seinem Mitreferenten und den acht Workshop-Teilnehmern - festgenommen. Der Menschenrechtler Peter Steudtner, ein 45-jähriger Familienvater aus Prenzlauer Berg, sitzt seit dem 5. Juli in Haft.

In der Türkei ist gegen einen deutschen und einen schwedischen Referenten eines Workshops und acht Teilnehmer der Schulung Untersuchungshaft angeordnet worden. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes befindet sich der Berliner Foto- und Videojournalist Peter Steudtner aus Berlin unter den Inhaftierten, ebenso wie die Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty, Idil Eser.

Familienangehörige, Freunde und Kollegen Steudtners setzen sich indes für die sofortige Freilassung des Familienvaters ein. Es sei schockierend, dass das gewaltfreie Engagement Steudtners dazu geführt habe, dass er nun im Gefängnis sitze, heißt es in einer Mitteilung. Es sei abwegig, ihm die Unterstützung einer bewaffneten Terrorgruppe zu unterstellen. "Diese Unterstellungen sind total absurd", sagte Steudters Partnerin Magdalena Freudenschuss am Dienstag. "Sie sind fast das Gegenteil dessen, wofür Peter und Ali und die anderen Menschenrechtsverteidiger mit ihrer Arbeit stehen: Für Gewaltfreiheit, für den Einsatz von Menschenrechten."

Der 45-jährige Steudtner, der mit seiner Familie im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg lebt, war Anfang Juli in einem Hotel in der Nähe von Istanbul festgenommen worden. Er hatte dort als Ausbilder an einem Workshop zum Thema "Digitale Sicherheit" teilgenommen.

Den Menschenrechtsaktivisten werden von den türkischen Behörden Verbrechen im Namen einer Terrororganisation vorgeworfen. Um welche Organisation es sich dabei handeln soll, ist nicht bekannt.