Berlins Erzbischof Koch hat die Teilnehmer des G20-Gipfels aufgerufen, einen Beitrag zur Bekämpfung von Armut zu leisten. Außerdem könnten die Staats- und Regierungschefs das Treffen in Hamburg dazu nutzen, sich um Frieden zu bemühen - im Nahen Osten und den vielen Krisengebieten, sagte Koch am Samstag im rbb. Von den Kritikern und Demonstranten forderte der Erzbischof Gewaltfreiheit.

Auch Papst Franziskus äußerte sich zum G20-Gipfel. In der Zeitung "La Republicca" drückte er seine Sorge über Allianzen mächtiger Staaten gegen Arme und Flüchtlinge aus.

Die Gefahr solcher Bündnisse betreffe vor allem Migranten, deren Aufnahme einige Länder der Welt verweigerten, sagte Franziskus. In einer Nachricht an G20-Gastgeberin Angela Merkel hatte der Papst zum Auftakt des Gipfels am Freitag an die Teilnehmer appelliert, den Armen in politischen Entscheidungen "absoluten Vorrang" einzuräumen.