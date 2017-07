Der Grund: Schon seit Jahren stelle das Land Brandenburg viel zu wenige neue Richter und Staatsanwälte ein. "Die Richter arbeiten acht Stunden im Büro, nehmen die komplizierten Fälle mit nach Hause und arbeiten bis in die späten Abendstunden und auch noch das Wochenende durch", so Ehlert. "Im Schnitt arbeiten sie 50 oder 60 Stunden die Woche." Dirk Ehlert zufolge ist es bei manchen Strafrichtern "schwierig, im Büro einen Platz zu finden, weil so viele Aktenstapel dort liegen."

Dirk Ehlert war Richter, Staatsanwalt und in den vergangenen fünf Jahren Landgerichtspräsident in Potsdam. Im Herbst geht der gebürtige Dortmunder in Pension. Seine Bilanz nach 25 Jahren in der Brandenburger Justiz: Der Landespolitik stellt Ehlert ein recht schlechtes Zeugnis aus, was die Justiz angeht. Die Schulnote 4 würde er vergeben, sagt Ehlert – immerhin jedoch "ausreichend, aber ausbaufähig".

In Brandenburgs Justiz herrscht Personalmangel. Allein an den Verwaltungsgerichten stapeln sich tausende Akten, darunter viele Asylklagen. Die lange Verfahrensdauer führt immer wieder dazu, dass korrekte Bescheide aufgehoben werden müssen. Von Lisa Steger

Trotz dieses Einsatzes türmen sich in den Brandenburger Gerichten die unerledigten Verfahren. "Wir haben immer mehr Haftsachen" – also Verfahren, bei denen die Beschuldigten in Untersuchungshaft sitzen – "und die müssen zuerst bearbeitet werden, die anderen bleiben liegen", so Dirk Ehlert. Es gebe inzwischen viel mehr Fälle von Raub, räuberischer Erpressung, Mord und Totschlag als noch vor Jahren. Ursache des Anstiegs sei eine Verrohung der Gesellschaft.

In einem anderen Strafverfahren des Landgerichts Potsdam sind zurzeit fünf Männer angeklagt, die in den Jahren 2011 bis 2014 Zigaretten geschmuggelt haben sollen. Der Steuerschaden beträgt der Staatsanwaltschaft zufolge rund 60 Millionen Euro. Dieser Fall beschäftigte vergangenen Oktober sogar das Bundesverfassungsgericht: Die Bundesrichter kritisierten, dass einer der Angeklagten 16 Monate in Untersuchungshaft gesessen hatte, ohne dass ein Prozess begann. Die Bundesrichter hielten fest:

Die Verfahren dauern im Land Brandenburger derzeit länger als in allen anderen Bundesländern. Finanzminister Christian Görke (Linke) hat im Juni mitgeteilt, dass Brandenburgs Justiz 26 neue Stellen erhalten werde, davon zwölf für Richter. Profitieren sollen aber die Verwaltungsgerichte, denn sie ächzen unter einer Flut von Klagen abgelehnter Asylbewerber, so Ehlert. Staatsanwaltschaften, Amts- und Landgerichte hätten von den angekündigten neuen Stellen nichts: "Wir brauchen aber in jedem Jahr 30 neue Richter", so Dirk Ehlert. Bereits in acht Jahren werde in Brandenburg jeder dritte Richter in Pension gehen.

Der 64-Jährige wird Ende September in Pension gehen; ein Nachfolger sei inzwischen gefunden, so Ehlert. Der Name wird aber noch nicht mitgeteilt.

Das vollständige Interview mit Dirk Ehlert können Sie im Audio ganz oben in diesem Beitrag hören (Lautsprechersymbol).