Die Zeiten der Massen-Arbeitslosigkeit sind in Brandenburg lange vorbei. In den Weiten der Mark fehlt es heutzutage vielmehr an Fachkräften. 20.000 offene Stellen meldete die Bundesagentur für Arbeit in diesem Jahr. Um diese Stellen zu besetzen, setzt die Landesregierung jetzt auch verstärkt auf verlorene Landeskinder.

Jeweils 200.000 Euro in diesem und in kommenden Jahr stellt Rot-Rot zur Verfügung, um Initiativen für die Rückkehr weggezogener Brandenburger zu fördern. "Wir wissen, dass ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Akademiker unter den Rückwanderern ist, sie sind ein sehr wichtiges Potential, wenn wir über das Thema Fachkräfte reden", sagte Staatskanzleichef Thomas Kralinski (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam.