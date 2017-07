Die Grünen in Brandenburg beklagen einen Mangel an Hebammen.



Die Landesvorsitzende Petra Budke will bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Fürstenwalde (Oder-Spree) auf dieses Thema aufmerksam machen. Besonders im Osten von Brandenburg sei die Lage bedenklich. Ende dieses Jahres gehe die letzte in Vollzeit arbeitende Hebamme in Frankfurt (Oder) in den Ruhestand. Es blieben dann nur vier nebenberufliche Kolleginnen übrig.



Budke macht für den Mangel an Hebammen die hohen Versicherungsgebühren verantwortlich. Die Grünen treten für ein öffentliches Modell ähnlich der gesetzlichen Unfallversicherung ein.