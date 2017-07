Viele Kitas in Brandenburg haben Probleme, offene Stellen zu besetzen. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Studie der Liga der Wohlfahrtspflege. Demnach fehlt in jeder befragten Kita in Brandenburg im Schnitt dauerhaft eine 75-Prozent-Stelle.



Die Diakonie Berlin-Brandenburg kritisiert deshalb, dass die rot-rote Landesregierung die Elternbeiträge für das letzte Kita-Jahr abschaffen will. Zuerst sollten die Qualität und die personelle Ausstattung der Kitas verbessert werden, sagte Diakonie-Vorstandsmitglied Martin Matz dem rbb.



Das Bildungsministerium betonte, für die Kitas seien in erster Linie die Kommunen.

