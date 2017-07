Für ihren Einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg bekommen Polizisten aus Brandenburg drei Tage Sonderurlaub. Das sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) den Beamten am Mittwoch in Potsdam zu. Schröter lud die 380 Polizeibeamten, die zu einem Empfang ins Potsdamer Polizeipräsidium gekommen waren, zu Getränken und Grillwürstchen ein.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bedankte sich bei den Polizeibeamten. Den versprochenen Sonderurlaub sehe er als kleine Wiedergutmachung für einen Einsatz, der fast 24 Stunden am Stück gedauert habe.