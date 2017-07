Schnelles Internet und Brandenburg? Bisher passte das nicht wirklich zusammen. Doch Land und Bund investieren in den Breitbandausbau. Am Montag gab's Geldsäckel für fünf Landkreise und eine kreisfreie Stadt.

Brandenburg baut sein schnelles Internet weiter aus. Am Montagvormittag übergab Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) Zuwendungsbescheide an die Landkreise Elbe-Elster, Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Ostprignitz-Ruppin, Uckermark und an die Stadt Frankfurt (Oder). Insgesamt sollen in den Breitbandausbau in Brandenburg 161 Millionen Euro investiert werden. 57 Millionen Euro kommen dabei vom Bund, 43 Millionen Euro steuert das Land Brandenburg selbst bei. Für den Rest kommen die Kommunen und Netzbetreiber auf.