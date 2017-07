Er wies darauf hin, dass die Initiative im April gebeten worden sei, der Senatsverwaltung mitzuteilen, ob sie trotz der Zulässigkeitsmängel an dem Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens festhalten wolle. "Die übliche Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme haben wir mehrfach verlängert, zuletzt antragsgemäß bis zum 31.07. 2017", so der Sprecher.

Das Volksbegehren war auf eine Änderung der Berliner Verfassung gerichtet. Das war ein Novum in Berlin, wie die Senatsinnenverwaltung mitteilte. In die Zulässigkeitsprüfung war auch die Justizverwaltung einbezogen. Warum die Prüfung so viel Zeit in Anspruch nahm, rechtfertigte die Innenverwaltung abermals mit Verweis auf die "rechtssicheren Prüfung". "Gerade die Prüfung von verfassungsrechtlich komplexen Sachverhalten muss seriös erfolgen", so der Sprecher.

Die Senatsverwaltungen kamen bei der Zulässigkeitsprüfung im April 2017 zu dem Ergebnis, dass zwar wesentliche Regelungen des beantragten Volksbegehrens zulässig seien, die beabsichtigten Regelungen von Einspruchsbegehren und fakultativem Referendum jedoch gegen das Grundgesetz verstießen [www.berlin.de].

Nach Angaben der zuständigen Senatsinnenverwaltung liegt bisher noch kein offizielles Schreiben vor, nach dem der gestellte "Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens" zurückgezogen wurde.