Das Vorschuljahr in der Kita wird beitragsfrei

Gebührenänderung in Brandenburg

Wichtig für die Schulvorbereitung und ein großer Bildungsvorteil ist das letzte Kita-Jahr. Eine Hürde bislang: Für die Kita fallen Gebühren an. Brandenburgs SPD kündigte nun an, dass ab Herbst 2018 ist damit Schluss. Die Linken-Fraktion will zustimmen.