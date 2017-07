Schwule und Lesben dürfen künftig in Deutschland heiraten. Das Gesetz zur Öffnung der Ehe für Homosexuelle nahm am Freitag die letzte Hürde im parlamentarischen Verfahren. Der Bundesrat, der den Entwurf selbst eingebracht hatte, ließ das Vorhaben in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause passieren. Der Bundestag hatte vor einer Woche Ja gesagt zur rechtlichen Gleichstellung schwuler und lesbischer Paare gegenüber Heterosexuellen bei der Ehe. Dafür hatten Schwule und Lesben jahrzehntelang gekämpft. Das Gesetz tritt drei Monate nach der Unterschrift des Bundespräsidenten in Kraft.

Die Debatte hatte erst Ende Juni rasant an Tempo gewonnen, nachdem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Padiumsgespräch überraschend vom klaren Nein der CDU in dieser Frage abgerückt war. Die übrigen Fraktionen im Bundestag hatten daraufhin Druck gemacht, um eine schnelle Entscheidung in dieser Frage zu erreichen. Am vergangenen Freitag sprach sich eine Mehrheit des Parlaments für den Gesetzentwurf aus.