Christopher Street Day 2017 in Berlin - Die Straße wird bunt

22.07.17 | 08:17 Uhr

Homo-, Trans-, Bisexuelle und viele andere Gruppen laufen und fahren am Samstag beim CSD durch Berlin. Trotz der Durchsetzung der Ehe für alle, sind längst nicht alle politischen Forderungen erfüllt. Das sehen wohl auch die vielen Heterosexuellen so, die dabei sein werden.

Mit einer großen Eröffnungsfeier im Kit-Kat-Klub ist der Christopher Street Day am Freitagabend gestartet, am Samstag wird die Feier noch viel größer - voraussichtlich mehrere Hunderttausend Menschen werden am Christopher Street Day 2017, der weltweit berühmten Demonstration für sexuelle Vielfalt, teilnehmen. Zentrale Forderungen des 39. CSD sind unter anderem gleiche Rechte für Regenbogenfamilien, auch mit mehr als zwei Elternteilen, oder die vollständige Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender, Intersexuellen und Queeren (LSBTTIQ) auf institutioneller Ebene. Dieses Jahr wollen die CSD-Teilnehmer vor allem unter dem Motto "Jede Stimme gegen Rechts" auf die Straße gehen.

Service CSD 2017 - Sperrungen während des CSD Kurfürstendamm: Ab ca. 10.00 Uhr bis ca. 14.30 Uhr Sperrung in beiden Richtungen zwischen Joachimsthaler Straße und Uhlandstraße. Fahrradfahrer sollten ab 10.00 Uhr den Aufstellungsbereich für die Parade umfahren. Im Verlauf des Zuges ist eine Querung des Veranstaltungsbereiches nicht möglich. Straße des 17. Juni: Seit Freitag zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor gesperrt, ebenso die Ebertstraße. Nach dem Ende der CSD-Parade gegen 18.00 Uhr bleiben diese Straßen noch für die weiteren Feierlichkeiten und den Abbau bis Sonntagmorgen gesperrt. (Quelle: Verkehrsinformationszentrale Berlin)

Partys nach der Demo

Start ist um 12 Uhr am Kurfürstendamm. Die Demo führt wie die Jahre zuvor über den Wittenbergplatz, den Nollendorfplatz, den Lützowplatz, an der Siegessäule vorbei zum Zielort am Brandenburger Tor. Dort endet der Zug zwischen 15 und 18 Uhr, je nach Ankunft der Wagen. Hier und an anderen Orten gibt es dann bunte Partys, darunter Samstagnacht die "Hauptparty" (ausverkauft) sowie die offizielle "Lesbian*Party".

Die Stadtreinigung in Regenbogenfarben

Sicherlich wird jenseits der politischen Parolen auf der Strecke auch gefeiert: 48 Wagen sind angemeldet, die in einen "leisen" und einen "lauten" Block unterteilt sind, wie es auf der Internetseite des CSD heißt. Im "leisen Block" werden Fußgruppen und leisere Fahrzeuge durch die Straße ziehen, im "lauten Block" die "großen Trucks mit den fetten Bässen", wie es weiter heißt. Zum ersten Mal in diesem Jahr zieht die evangelische Kirche mit einem Truck mit und wirbt für Trauungen für alle. Ein europäischer Beitrag kommt von "Puls of Europe". Daneben nehmen zum Beispiel teil: "Techno Türken e.V.", "Burlesque Angel" und politische Vertreter aller politischer Parteien in den Parlamenten von Berlin und Brandenburg – außer der AfD. Die letzten Trucks - wenn man so will - sind die Besenwagen: Auch die Stadtreinigung wird diesmal nicht in Orange, sondern in Regenbogenfarben hinterherfegen.

Hintergrund Christopher Street Day - Die Ehe ist noch nicht genug Verlobung, Heirat und Scheidung stehen jetzt auch Schwulen und Lesben offen. Eine der zentralen Forderungen vieler CSD-Veranstaltungen hat sich damit erfüllt. Dennoch wird auch an diesem Samstag unter der Regenbogenflagge demonstriert. Von Oliver Noffke

Kinkster, Asexuelle, Polyamore

Der Christopher Street Day ist längst nicht nur eine Demo, in die sich Homosexuelle einreihen – auch sehr viele Heterosexuelle nehmen am Zug teil. Auch verschiedene andere Gruppierungen sind dabei. So wollen beispielsweise unter anderem auch Sadomasochisten und ähnliche Gruppen – zusammengefasst unter den Kinkstern –, Asexuelle oder polyamor Lebende auf sich aufmerksam machen. Im vergangenen Jahr kamen etwa 500.000 Menschen zum CSD, der unter dem Motto "Danke für nix" stand.

Bis heute nicht gleichberechtigt

Der Christopher Street Day, oder auch Pride genannt, hat seinen Ursprung im Club "Stonewall Inn" in der Christopher Street in New York. Dort protestierten im Juni 1969 Homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten gegen die Willkür der Polizei. Damals waren auch in Deutchland homosexuelle Handlungen noch strafbar, auch wurde Homosexualität als Krankheit eingestuft. So gingen die Proteste 1979 auch auf Deutschland über. In den 90er Jahren änderten sich die Gesetze zugunsten Homosexueller.

Die Route des CSD 2017

Sendung: Abendschau, 21.07.2017, 19.30 Uhr