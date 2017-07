Dass der Bundestag Ende Juni die Ehe für alle beschloss, hat den Forderungskatalog des diesjährigen Christopher Street Day (CSD) in Berlin verkürzt. Allerdings nur unwesentlich. "Es ist ja nicht so, dass es daneben keine weiteren Themen gibt, für die wir uns einsetzen", sagt Tatjana Meyer aus dem CSD-Vorstand. In Berlin werden am Samstag Schwule, Lesben und Transgender mit unter dem Motto "Jede Stimme gegen Rechts" vom Kurfürstendamm über Nollendorfplatz und Siegessäule zum Brandenburger Tor ziehen.

Das diesjährige Motto wurde bereits im Februar beschlossen. "Wir möchten, dass wir uns alle in unserem Mikrokosmos noch einmal bewusst machen, wie sich unsere Gesellschaft in der letzten Zeit entwickelt hat", sagt Meyer. Sie selbst stelle besorgt fest, wie sich Hass einen Weg aus den Kommentarspalten sozialer Medien ins reale Leben gebahnt habe. Der CSD soll dem etwas entgegensetzen. Die Zahl der gemeldeten Gewalttaten mit homo- oder transphobem Hintergrund war in Berlin zuletzt stark angestiegen.