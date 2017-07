Die Rückmeldung zu dem Kaufangebot, die man über den Rechtsanwalt des Eigentümers erhalten habe, zeige allerdings, dass die Preisvorstellungen sehr weit auseinanderliegen. Seither habe man von der Gegenseite nichts mehr gehört. Einen Bericht der "Berliner Morgenpost" , wonach die Degewo wegen des beabsichtigten Kaufs "Druck macht", bestätigte sie ausdrücklich nicht. Ebenso wenig die Erklärung der Innenverwaltung, wonach weitere Schritte zum Erwerb der Rigaer 94 geprüft würden. So hatte es die Verwaltung in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber mitgeteilt.

Die landeseigene Berliner Wohnungsbaugesellschaft Degewo hat in diesem Frühjahr ein konkretes Kaufangebot für das Wohnhaus Rigaer Straße 94 in Friedrichshain abgegeben. Das sagte Degewo-Sprecherin Regine Zylka am Dienstag rbb|24. Über den Preis sei absolute Vertraulichkeit vereinbart worden.

"Das Kaufverfahren hängt nun an der Frage des Preises", so Zylka. Der angebotene Preis habe "wirtschaftlich vertretbar gegenüber allen Mietern der Degewo" sein müssen – "die müssen das ja zahlen". Als landeseigenes Wohnungsunternehmen wolle man keinen politischen Preis zahlen.

Die CDU kritisierte die Kauf-Überlegung damals als "Schnapsidee" : "Das wäre keinem rechtschaffenen Mieter in der Stadt mehr zu erklären, dass wir öffentliches Geld in die Hand nehmen, um damit eine linksautonome Spielwiese zu fördern", ätzte der CDU-Politiker Stefan Evers.

In der Rigaer Straße leben in einigen früher besetzten Häusern viele Unterstützer der linksautonomen Szene. Seit Jahren wird die Polizei dort immer wieder angegriffen. Die Täter zünden Autos in der Nachbarschaft an, beschädigen Neubauten und bedrohen auch Anwohner.

Nach schweren Ausschreitungen im Juni bezeichnete Innensenator Andreas Geisel (SPD) die Randalierer als "brutale Gangster". Im Vorjahr waren der damalige Innensenator Frank Henkel und Polizeipräsident Klaus Kandt (beide CDU) wegen des harten Vorgehens der Sicherheitskräfte im Haus Rigaer 94 in die Kritik geraten.