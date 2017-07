Der Berliner Senat fährt Wagen der oberen Mittelklasse, ein reines Elektroauto ist nicht darunter. Eigentlich sollen die Dienstwagen der rot-rot-grünen Koalition umweltfreundlicher werden, offenbar geht das aber nicht so einfach.

Allerdings ist das Fahrzeug von Michael Müller, besonders gesichert und besonders schwer, auch das am wenigsten umweltfreundliche: mit 12,9 Litern pro 100 Kilometern hat es mit Abstand den höchsten Verbrauch und mit 299 Gramm pro Kilometer den höchsten CO2-Ausstoß in der Senats-Flotte. Nur beim Stickstoff-Ausstoß ist das Fahrzeug unauffällig.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist mit vier anderen Senatsmitglieder eine Ausnahme: Er fährt ein Auto mit Benzin-Antrieb, einen Mercedes der S-Klasse. Die 32 anderen Senatsmitglieder sind mit Diesel unterwegs, meistens im Audi A6 oder 5er BMW. Das ergab die Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen im Abgeordnetenhaus, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Erstes Problem: Die Umrüstung auf Elektroautos sei zum Beispiel kaum möglich, heißt es in der Antwort der Innenverwaltung. Von deutschen Herstellern würden keine Modelle angeboten, "die hinsichtlich Fahrzeuggröße und Arbeitsschutz die Anforderungen für den personengebundenen Fuhrpark erfüllen."

Reine Elektroautos, die weitaus umweltfreundlicher als Diesel- oder Benzinfahrzeuge sind, sind auf der Liste verfügbarer Leasingfahrzeuge überhaupt nicht zu finden. Eigentlich will der rot-rot-grüne Berliner Senat seine Fahrzeugflotte auf umweltfreundliche Modelle umrüsten. Das scheint jedoch nicht so einfach wie gedacht zu funktionieren.

Zweites Problem: Hybridmodelle von Mercedes und BMW, die über einen Benzin- und einen Elektromotorverfügen, seien nicht hinreichend, weil sie keine "dauerhaft leistungsfähige Standheizung" hätten, wie es aus der am Donnerstag veröffentlichten Antwort der Innenverwaltung heißt.

Es gibt aber auch Benziner- und Diesel-Neubestellungen, so wie im Fall der Regierungssprecherin Claudia Sünder. Die Regierungsfahrzeuge werden vom Land in der Regel für ein Jahr geleast. Dienstwagen mit Chauffeur haben in erster Linie die Kabinettsmitglieder, aber auch andere Personen wie die Regierungssprecherin oder der Protokollchef. Traditionell wird bei der Auswahl auf Modelle deutscher Hersteller zurückgegriffen.

