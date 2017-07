Lona BRB Freitag, 28.07.2017 | 12:52 Uhr

Na bitte es geht doch, war die CDU in Baden Würrtemberg nicht mal bei über 50% bei LTW, jetzt ist Sie Junior Partner der Grünen gelandet, als CDU Wähler oder Abgeordneter müßte ich vor Scharm oder Wut rot anlaufen,wenn das Mode macht ist es aus mit dem Industrieland BRD an der Autoindustrie hängen mit den Zuliefern ca. 10 Millionen Arbeitskräfte in der Luft, da wird auch kein E-Auto was dran ändern weil es Jahrzehnte dauern wird hier überhaupt für so viele PKW Ladestationen ein zu richten von dem Strompreis gar nicht zu reden, schon mal nach gedacht wir werden bald keinen Atomstrom mehr haben, oder holen wir uns den nötigen Strom dann aus Frankreich u.a. Ländern die Ihre AKW niemals still legen werden, wie sagte Frau Merkel noch so schön, WIR SCHAFFEN DAS, meinte Sie damit vielleicht doch ABSCHAFFEN ??