Diplomatenautos waren in Berlin in 60 Unfälle verwickelt

Demnach waren insgesamt 3.010 Autos in Berlin mit Diplomaten-Kennzeichen zugelassen. Diese seien im Jahr 2016 an insgesamt 22.882 Verkehrsordnungswidrigkeiten beteiligt gewesen. Bei den Verstößen gegen die Verkehrsordnung handelt es sich überwiegend um Falschparken und zu schnelles Fahren.

Angehörige ausländischer Botschaften haben in Berlin im vergangenen Jahr zehntausende Verkehrsverstöße begangen, ohne dafür bestraft worden zu sein. Die Summe der nicht einzutreibenden Buß- und Verwarngelder belaufe sich im Jahr 2016 auf 374.895 Euro, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort des Innensenats auf eine Anfrage des Berliner CDU-Abgeordneten Peter Trapp .

Botschaftsfahrzeuge waren darüber hinaus auch an 60 Verkehrsunfällen beteiligt, wobei insgesamt 28 Menschen verletzt wurden - drei davon schwer. In 31 Fällen, so heißt es in der Anfrage, "lag der Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor" - also mutmaßlich Fahrerflucht. Die Verfahren seien ebenfalls wegen der Immunität eingestellt worden, hieß es.



Unter den diplomatischen Vertretungen fallen China und Saudi-Arabien am häufigsten negativ im Straßenverkehr der Hauptstadt auf. Laut Senat verstießen außerdem besonders Angehörige der russischen und der ägyptischen Botschaft gegen die Verkehrsregeln, gefolgt von den USA, Griechenland, Sudan, den Philippinen, Vietnam und dem Iran.