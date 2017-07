Leerstand am Hindenburgdamm in Steglitz-Zehlendorf

Die Dachplanen flattern im Wind, die Fassade bröckelt - ein Haus am Hindenburgdamm in Steglitz-Zehlendorf ist in einem erbärmlichen Zustand. Bisher bereitet niemand dem Leerstand ein Ende. Immerhin haben jetzt Bezirksverordnete Akteneinsicht bekommen. Von Ansgar Hocke

Am Mittwoch steht das Thema nun auf der Tagesordnung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Steglitz-Zehlendorf: Bezirksverordnete der SPD und von der Fraktion Die Linke konnten sich vor einer Woche erstmals Einsicht in die Akten verschaffen. Die Bezirksverordneten berichten von sechs Aktenbänden im Wohnungsamt allein für dieses Haus. Dazu kommen Akten bei der Bauaufsicht. Dem rbb wurde die Einsichtnahme vom Bezirksamt nicht gestattet.

Seit über 15 Jahren rottet am Lichterfelder Hindenburgdamm Ecke Gardenschützenweg alles vor sich hin: Das dortige Haus steht komplett leer und verfällt. Bisher bereitet niemand dem Leerstand ein Ende, auch die Politik nicht.

Der für das Wohnungsamt zuständige Stadtrat Michael Karnetzki (SPD) teilte daraufhin dem rbb mit, man habe sich zwischenzeitlich an den sogenannten Generalmieter gewandt. Der sei nach Aussage des Eigentümers mit der baulichen Instandsetzung und Weitervermietung der Wohnungen beauftragt gewesen und wollte demnach angeblich Wohnungen im Auftrag des Eigentümers nach einer Renovierung an junge Studenten vermieten. Er besaß aber gar keine Befugnisse, weiter zu vermieten.

Aus den Akten geht nach Auskunft von Linken und SPD aber hervor: Der Eigentümer, der Berliner Santosh A., hielt offenbar das Wohnungsamt und die Bauaufsicht über Jahre hin, mit dem Versprechen zu sanieren und zu investieren. Der Bezirksverordnete Martin Matz (SPD) spricht von Verzögerungen und Tricksereien, von einem "Eiertanz". Die Fristen und Versprechungen seien im Laufe der Jahre nie eingehalten worden. "Jahrelang passierte nichts", so der Fraktionsvorsitzende der Linken, Hans-Walter Krause. Er fordert: "Wir wollen Zugriff auf dieses Haus, um es zu renovieren. Und wir müssen vom Bezirk her wissen, wie wir das schaffen können."

Der Eigentümer der Immobilie am Hindenburgdamm, Santosh A., besitzt über ein Dutzend Häuser in den besten Lagen Berlins. Entweder stehen diese Häuser komplett leer oder nur einzelne Wohnungen beziehungsweise Seitenflügel.

Neben der Immobilie am Hindenburgdamm sorgt zum Beispiel eine weitere Immobilie von Santosh A. für viel Aufregung: So erhielt der rbb Anrufe von Mietern der Häuser Kameruner Straße 5, Ecke Lüderitzstraße 22 im Parkviertel in Mitte. Sie klagen über massiven Rattenbefall, Müll und undichte Decken.

Ein ganzer Seitenflügel stehe leer. Die 120 Mieter in den Vorderhäusern, darunter viele EU-Bürger, seien dieser Situation seit Monaten ausgesetzt. Die Bezirksstadträtin für Jugend, Familie und Bürgerdienste, Sandra Obermeyer, und der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Ephraim Gote, haben jetzt einen öffentlichen Hilferuf auf der Seite des Bezirksamts Mitte an den Eigentümer gestartet: "Wir erwarten vom Eigentümer Santosh A., alles Erforderliche zu veranlassen, das Objekt in einen bewohnbaren Zustand zu versetzen", heißt es darin.

Wie der rbb erfuhr, wurden die 40 Wohnungen über eine Immobilien- und Hausverwaltungsgesellschaft vermietet, die inzwischen insolvent ist. Verträge, die dem rbb vorliegen, zeigen, dass die Wohnungen zimmerweise vermietet wurden. Teilweise übernachteten in einem Raum bis zu fünf Personen. In keinem der Zimmer seien Heizkörper, berichtet ein Zeuge, der namentlich nicht genannt werden will. Der Mietpreis pro Zimmer sei 500 Euro.