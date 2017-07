Der Senat und das Duale System haben sich darüber verständigt, wie in den nächsten Jahren in Berlin Altglas eingesammelt wird: Die bundesweit einzigartigen Hoftonnen für Bunt- und Weißglas werden demnach vor allem in der Innenstadt stehen bleiben. In den Außenbezirken darf dagegen künftig stärker über die igluartigen Altglasbehälter an zentralen Sammelstellen - meist an Straßenecken - gesammelt werden.