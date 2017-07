Das aktuelle Redaktionsgebäude der tageszeitung (taz) in Berlin-Kreuzberg soll künftig das Schwule Museum, das Lesbenarchiv und Teile des Instituts für Sexualwissenschaften der Humboldt-Universität beherbergen. Das kündigte die Initiative Queer Nations e.V. (IQN) am Montag an. Das Haus in der Rudi-Dutschke-Straße werde als Geschichts- und Bildungshaus dann zu einem "queeren Leuchtturm", wie es hieß.



Künftig solle dann hier das umfangreiche Archivmaterial zum Leben von Lesben, Schwulen, Trans- und Intermenschen beherbergt werden. Damit finde die queere Museumslandschaft Berlins in dem alten taz-Gebäude eine Heimat. Die taz baut aktuell ein neues Verlagshaus in der Friedrichstraße.



Es gebe in der Hauptstadt einen sehr gut ausgebauten Beratungsbereich und auch zahlreiche Bürgerrechtsorganisationen, sagte IQN-Vorstand Jan Feddersen. "Skandalös unterfinanziert" sei jedoch der Bereich "Bildung, Forschung und Archiv".