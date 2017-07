Die Berliner Polizei hatte die Hamburger Kollegen mit sieben Hundertschaften beim Gipfel unterstützt . Auf Nachfrage teilte die Einsatzzentrale der Polizei in Hamburg mit, dass insgesamt mindestens 285 Polizisten aus verschiedenen Bundesländern während der Ausschreitungen in der Hansestadt verletzt wurden. Die Zahl der verletzten Demonstranten stand noch nicht fest.

Im Netz sorgten am Samstagabend aber nicht verletzte, sondern offenbar schlafende Polizisten für Diskussionen. Der Pressesprecher der Berliner Polizeigewerkschaft (GdP), Benjamin Jendro, veröffentlichte ein Foto, das fünf am Boden liegende Polizisten zeigt. Dazu schrieb er: "So komfortabel ruhen diejenigen, die nahezu in Dauerschleife dafür sorgen, dass unsere Sicherheit gewahrt wird".

Die Reaktionen auf den Eintrag reichten von Bestürzung bis Häme: "Das ist beschämend", "Das haben die nicht verdient, für das was die machen" oder "einfach unglaublich" lauteten die populärsten Reaktionen. Andere User bezweifelten die Echtheit des Bildes oder äußerten sich hämlisch: "Ich sag mal so: Augen auf bei der Berufswahl", schrieb etwa ein Twitternutzer.