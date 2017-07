Aktivisten, Anwälte und Forscher beim G20 Gipfel - Auch viele Berliner auf dem Weg nach Hamburg

Am Freitag nehmen in Hamburg die Staats- und Regierungschefs der G20 ihre Gespräche auf, Proteste gegen den Gipfel gibt es schon vorher. Auch aus Berlin reisen dazu zahlreiche Menschen an - jedoch längst nicht nur Aktivisten. Von Sarah Mühlberger



Wer am Wochenende von Berlin mit dem Zug von Berlin nach Hamburg fahren will, erhält auf der Online-Seite der Bahn dazu folgenden Hinweis: "G20-Gipfel am 07. und 08. Juli 2017 in Hamburg. Es kommt zu Änderungen im Nah- und Fernverkehr. Planen Sie ggf. längere Umsteige- und Reisezeiten ein und überprüfen Sie Ihre Reiseverbindungen kurz vor Reiseantritt." Die Anreise im Auto wird jedoch nicht unbedingt entspannter: Der ADAC warnt, in und um Hamburg drohe der völlige Verkehrskollaps. Und dennoch machen sich in diesen Tagen zahlreiche Berliner auf den Weg nach Hamburg: Umweltschützer, Globalisierungskritiker, Linksradikale. Sie alle wollen beim G20-Gipfel auf ihre Forderungen aufmerksam machen, mit ganz unterschiedlichen Mitteln. Und deswegen machen sich nicht nur Aktivisten auf den Weg - sondern auch Juristen und Wissenschaftler.



Alternativgipfel beginnt am Mittwoch

Am Mittwoch und Donnerstag sollen auf einem Alternativgipfel, dem sogenannten Gipfel der Solidarität, so unterschiedliche Themen wie Hunger, Flucht, Klima oder Rassismus diskutiert werden. Auf den Podien und in den Workshops sind auch zahlreiche Berliner Wissenschaftler, Aktivisten und Initiativen vertreten, von Umweltgruppen über Flüchtlingsinitiativen bis hin zu feministischen Ökonomiekritikerinnen. Tendenziell friedliche Protestaktionen wie die "G20 Protestwelle“ vom Sonntag oder "Lieber tanz’ ich als G20" am Mittwochabend werden im Laufe der Woche dann von Protesten wie "Welcome to hell" (Donnerstag) oder "G20 entern – Kapitalismus versenken" (Freitag) flankiert, zu denen auch gewaltbereite Aktivisten erwartet werden, ebenso wie zur internationalen Abschlusskundgebung unter dem Motto "Grenzenlose Solidarität statt G20".

Spaltung in "guten und bösen Protest"

Für den Berliner Protestforscher Simon Teune ist der G20-Gipfel auch aus wissenschaftlicher Sicht spannend, "weil sich in der öffentlichen Wahrnehmung eine Spaltung in den guten und den bösen Protest abzeichnete". Auf der einen Seite steht dabei die Demonstration vom vergangenen Sonntag, die Teune vor Ort erlebt hat, wie er rbb|24 schildert: "Das war eine ziemlich konventionelle Demo, auch von den Themen her", sagt der Soziologe. "Man konnte den Eindruck gewinnen, G20 ist eher der Anlass als der Mittelpunkt." Ganz anders schätzt Teune die Großdemonstration am kommenden Samstag ein: "Das organisieren andere Gruppen und entsprechend fühlen sich andere Leute aufgerufen. Das Verhalten der Polizei in den vergangenen Tagen mobilisiert zudem eher diejenigen, die es gewohnt sind, Auseinandersetzungen mit der Polizei zu führen." Seit die Hamburger Polizei am Sonntag das Übernachtungscamp der Demonstranten stürmen ließ, gilt die Stimmung zwischen beiden Seiten als noch angespannter.

Berliner Forscher beobachten die Proteste

Mitglieder des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung, an dem Teune lehrt, untersuchen in Hamburg, wie sehr sich die beiden Veranstaltungen unterscheiden, wie sie die G20 einschätzen und welche Themen sie bewegen. Dafür verteilen die Forscher Fragebögen an die Protest-Teilnehmer, sie wollen aber auch die Interaktionen zwischen Polizei und Demonstranten beobachten. Im Vergleich zu den Protesten gegen den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm seien die autonomen Kräfte in diesem Jahr viel sichtbarer, sagt Teune. Dass laut einer aktuellen Umfrage nicht einmal jeder Dritte den G20-Gipfel positiv sieht, liegt laut Teune "an dem Aufwand und den Einschränkungen, die der Gipfel mit sich bringt, aber natürlich auch an der Sichtbarkeit von Globalisierungskritik".

Aktionstraining zum "massenhaften Ungehorsam"

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Anschläge in Berlin, die mehr oder weniger eindeutig einen Bezug zum G20-Gipfel hatten. Sachbeschädigungen, Brandanschläge, Angriffe auf Polizeibeamte, Ordnungsämter und Parteibüros: Als "warmlaufen" hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) die verschiedenen Aktionen und Kampagnen der linken Berliner Szene bezeichnet. Vor einigen Wochen lud das Bündnis "No G20 Berlin" zum mehrstündigen Aktionstraining ein. Das Ziel: Auf "massenhaften Ungehorsam" vorbereiten, "gemeinsame Handlungsfähigkeit auf der Straße" erhöhen, hieß es dazu auf der Website. "Inhalte der Trainings sind: Das Überwinden von Polizeiabsperrungen, der Umgang mit Ängsten, eigenen Grenzen und mit unübersichtlichen Situationen, Entscheidungsfindung in Stresssituationen." Zuletzt hieß es dann aber, dass die Berliner Sicherheitsbehörden damit rechnen, dass Teile der linksextremistischen Hauptstadt-Szene doch nicht nach Hamburg fahren, sondern während des Gipfels gewalttätige Aktionen in Berlin planen. Dafür spricht laut Innensenator, dass die "Häuserszene" nur zurückhaltend zu Protesten gegen den G20-Gipfel aufruft. Mehrere linke Gruppen werben andererseits seit Monaten auf ihren Seiten explizit für die Reise nach Hamburg, organisierten Busfahrten und Mitfahrgelegenheiten.



Wie viele Berliner Linke letztlich nach Hamburg fahren werden, lässt sich schwer schätzen. Insgesamt rechnen BKA und Innenministerium mit deutlich über anreisenden 8.000 Extremisten aus dem In- und Ausland.

Auch Berliner Polizisten sind vor Ort - wenngleich weniger als geplant

Knapp 20.000 Polizisten aus Deutschland und dem europäischen Ausland werden in Hamburg sein, wenn auch etwas weniger Berliner Beamte als ursprünglich geplant. Die Hamburger Polizei macht aus "einsatztaktischen Gründen" keine Angabe dazu, wie viele Berliner Einsatzkräfte sie anlässlich des G20-Gipfels von Hamburg angefordert hat, sagt ein Sprecher. Auch zur Unterbringung der angereisten Polizisten mache man keine detaillierten Angaben. "Vorgebrachte Kritikpunkte wurden geprüft und - sofern berechtigt – für Abhilfe gesorgt, so ein Sprecher der Hamburger Polizei zu rbb|24. "Im Übrigen stehen den auswärtigen Kräften in allen Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten rund um die Uhr kompetente Objektbetreuer der Hamburger Polizei zur Seite."

Anwaltsnotdienst mit Juristen auch aus Berlin

Wie schon beim G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm wird auch in Hamburg ein "Anwaltsnotdienst" vor Ort sein, dem mehr als Hundert Anwälte aus ganz Deutschland angehören. "Legal Team" wird auf den pinken Westen stehen, mit denen die Juristen auf den Demonstrationen und Veranstaltungen, aber auch im Umfeld der Gefangenensammelstelle anzutreffen sein werden. Auch mehrere Anwälte aus der Berliner Kanzlei dka machen mit. "Wir beteiligen uns am Anwaltsnotdienst, weil bei politischen Großlagen immer wieder durch die Polizei massiv Grundrechte eingeschränkt werden", sagt Rechtsanwalt Peer Stolle auf Anfrage von rbb|24. "Das betrifft vor allem die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und die Freiheit der Person." So würden Demonstranten beispielsweise stundenlang festgehalten, obwohl sie eigentlich unverzüglich einem Richter vorgeführt werden müssten. Laut Bundesverfassungsgericht sei mit "unverzüglich" ein Zeitraum zwischen zwei und sechs Stunden verbunden, erläutert Stolle, bei Großlagen wie nun in Hamburg werde diese Vorgabe aber nicht eingehalten. "Politische Grundrechte stehen nicht nur im Grundgesetz, sie müssen auch umgesetzt werden", sagt Peer Stolle, der bereits bei den G8-Protesten in Heiligendamm als Anwalt im Einsatz war. "Und das entscheidet sich nun mal, wenn es eng wird."

Sendung: Inforadio, Der Vormittag, 05.07.2017, 10.30 Uhr