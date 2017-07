Sie haben auf dem G20-Gipfel friedlich demonstriert - danach sollen Berliner Polizisten sie auf dem Rückweg bei einer Bus-Kontrolle massiv schikaniert haben. Das berichten Nachwuchspolitiker von Grünen und Linkspartei dem rbb. Innensenator Geisel will den Vorwürfen nun nachgehen.

Mitglieder der Berliner Jugendorganisationen von Bündnis 90/Die Grünen und der Partei Die Linke erheben schwere Vorwürfe gegen die Berliner Polizei. Nach dem G20-Gipfel in Hamburg sollen Beamte die Reisebusse des Politnachwuchses an der Autobahnraststätte Stolpe bei Parchim in Mecklenburg-Vorpommern gestoppt und die Passagiere schikaniert haben.

Gegenüber dem rbb sagten Vertreter der Organisationen, sie seien von Polizisten übel beschimpft, an den Haaren gezogen und auf den Rücken geschlagen geworden. Lukas Kannenberg, Bundessprecher der Linksjugend, sagte dem rbb: "Ich habe dann versucht, einen Anwalt anzurufen. Da hat mir dann ein Polizist von hinten das Handy aus der Hand geschlagen." Auf Nachfragen sei nicht reagiert worden, sagte Kannenberg.