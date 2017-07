Nach den Ausschreitungen auf dem G20-Gipfel in Hamburg mit fast 500 verletzten Polizisten fordert die Gewerkschaft der Polizei mehr Unterstützung durch die Politik. Die von Linke-Chefin Kipping geäußerte Kritik am Polizeieinsatz sei unverschämt, kritisierte deren Berliner Sprecher, Benjamin Jendro, am Montag im Inforadio: "Ich glaube, wir haben alle die Bilder in Hamburg gesehen, das sind keine friedlichen Leute, die dort auf die Straße gegangen sind."

Bei den Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels sind 476 Polizisten verletzt worden - 132 davon aus Berlin. Auf der A111 stoppte die Polizei am Sonntag acht Reisebusse auf dem Weg von Hamburg nach Berlin und überprüfte die Personalien von Insassen.

Die Berliner Polizei kontrollierte am Sonntagabend auf der A111 acht Reisebusse, die auf dem Weg von Hamburg nach Berlin waren. Man habe sehen wollen, welche der polizeibekannten Berliner Autonomen in Hamburg gewesen seien, sagte Jendro: "Weil man jetzt in Hamburg natürlich auch sehr viel Videomaterial von Straftaten hat." Die Personalien von verschiedenen Insassen der Busse wurdne aufgenommen. Ob sich Hinweise auf Straftaten ergeben haben, wollt e Polizei am Montagmorgen nicht kommentieren.

Kritik äußerte Jendro an Plänen von Innensenator Andreas Geisel (SPD), der die Versammlungsfreiheit ausweiten will. Dies sei ein Schlag ins Gesicht der Berliner Polizei, so Jendro wörtlich. "Ich hoffe, dass er [Innensenator Geisel] das nicht so meint."

Kritik an Geisels Plänen für ein Versammlungsfreiheitsgesetz kommt auch von der CDU: Damit habe sich Geisel in die lebensfremde Parallelwelt der rot-rot-grünen Koalition verabschiedet, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger. Der Innensenator müsse jetzt erklären, was seine Behörde unternommen habe, "um die Reise bekannter Chaoten nach Hamburg zu unterbinden".

Für die AfD verlangte deren Fraktionschef Georg Pazderski, "ein Ende der politischen Duldung linksextremer Umtriebe". CDU-Fraktionschef Florian Graf forderte Müller auf, sich von der Linken als Koalitionspartner zu trennen, nachdem diese den "Straßenterror" in Hamburg relativiert habe.

Auch bundesweit gerät Berlin nach den Ereignissen von Hamburg in den Fokus. Der Staat dürfe keine rechtsfreien Räume in Rückzugsorten wie der Roten Flora in Hamburg und der Rigaer Straße in Berlin zulassen, sagte der Bundestags-Innenausschuss-Vorsitzende Ansgar Heveling (CDU) in der "Mitteldeutschen Zeitung".