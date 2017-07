Am 73. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 sind in Berlin und Brandenburg mehrere Gedenkveranstaltungen geplant.

Vertreter aus Politik und Gesellschaft legen am Donnerstagnachmittag an der Gedenkstätte Plötzensee Kränze nieder. An dem Gedenken nimmt auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) teil. Am Abend werden 400 Bundeswehr-Rekruten auf dem Paradeplatz am Bendlerblock ihr feierliches Gelöbnis ablegen. Die Ansprache hält Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Auch in der Hardenberg-Kaserne der Bundeswehr in Strausberg wird der Widerstandskämpfer gedacht.