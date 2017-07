Audio: Inforadio | 31.07.2017 | Dena Kelishadi

Junge Geflüchtete in Berlin - Afghanen aus dem Iran haben Angst vor Abschiebung

31.07.17 | 09:26 Uhr

Nach Afghanistan wird derzeit nicht abgeschoben. Aber das könnte sich ändern. In Berlin leben rund 700 minderjährige Afghanen, die ohne Eltern geflüchtet sind. Viele von ihnen fürchten, dass eine Abschiebung ihren sicheren Tod bedeutet. Von Dena Kelishadi

Mohamad Elias bangt um seine Zukunft in Deutschland. Der junge Afghane spricht schon gut Deutsch. Doch wenn er von seinen Ängsten erzählt, verfällt er automatisch in seine Muttersprache: "Niemand will dich. Hier wollen sie dich abschieben, dort sind die Türen verschlossen. Zurück in Afghanistan weiß man nicht, ob man überleben würde. Das ist ein schlimmes Gefühl."



Der 17-Jährige geht seit zwei Jahren in Berlin zur Schule und möchte eine Ausbildung zum Friseur machen. Doch sein Asylantrag wurde abgelehnt. Jetzt kämpft er um ein Bleiberecht. Auf keinen Fall wolle er nach Afghanistan abgeschoben werden: "Meine Familie ist vor 20, 30 Jahren in den Iran ausgewandert. Ich bin im Iran geboren und aufgewachsen, habe niemanden mehr in Afghanistan."

Keine Aussicht darauf, ein normales Leben zu führen

So wie ihm geht es vielen der in Berlin lebenden minderjährigen Afghanen, die im Iran geboren oder als Baby mit den Eltern dorthin geflüchtet sind. Im Iran hatten sie keine Papiere und daher keine Aussicht darauf, je ein normales Leben führen zu können.



Afghanen würden im Iran behandelt wie Menschen zweiter Klasse, sagt Hamid Nowzari vom Iranischen Flüchtlingsverein in Berlin. "Es gibt Fahrverbot und Schulverbot für Afghanen. In vielen iranischen Provinzen wurden Afghanen sogar von allen Rechten ausgeschlossen", erklärt Nowzari.

Individuelles Abschiebeverbot als letzte Hoffnung

Mitunter werden gezielt junge Afghanen rekrutiert, um für die Hisbollah in den Krieg zu ziehen. Wenn sie fliehen, nehmen sie ein großes Risiko auf sich. Ihre Eltern sehen sie vermutlich nie wieder, denn Iran lässt afghanische Flüchtlinge nicht wieder einreisen. Asyl in Deutschland wiederum bekommen Afghanen nur, wenn sie in ihrem eigenen Land verfolgt werden - wo viele dieser jungen Afghanen aber nie waren. Würden sie dorthin abgeschoben, wären sie verloren, sagt Kava Spartak vom afghanischen Kulturverein Yaar in Berlin: "Es muss wirklich genauestens geprüft werden, ob diese Menschen in Afghanistan überhaupt überleben können. Haben sie dort familiäre Strukturen, haben sie dort gewisse Sicherheiten, können sie auf irgendetwas zurückgreifen? Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen sie zumindest ein Abschiebeverbot bekommen." Das individuelle Abschiebeverbot ist derzeit die letzte Hoffnung, an die sich junge iranische Afghanen festhalten. Die Regelung beruht auf der Europäischen Menschenrechtskonvention und ermöglicht ihnen zumindest fürs Erste hier zu bleiben. Einen förmlichen Abschiebestopp wie in manchen anderen Bundesländern gibt es in Berlin bislang jedoch nicht.