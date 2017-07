Fünf ostdeutsche Bundesländer haben im Kampf gegen den Terror und schwere Straftaten die Schaffung eines gemeinsamen Abhörzentrums auf den Weg gebracht. Die Innenminister von Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterzeichneten am Mittwoch in Leipzig einen Staatsvertrag. Thürigen allerdings mit Einschränkung: Weil sich dort erst noch der Innenausschuss mit dem Thema befassen muss, wurde zunächst eine Absichtserklärung abgegeben. In der rot-rot-grünen Koalition in Erfurt gibt es Widerstände gegen das Vorhaben.