Die Entscheidung über die Neubesetzung des Generalstaatsanwalts-Postens in Berlin ist nach langem Hin und Her gefallen: Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers soll ihn erhalten. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) werde die 54-Jährige dem Senat am kommenden Dienstag für das Amt vorschlagen, teilte sein Sprecher Sebastian Brux am Freitagabend mit. Zuvor hatten die Zeitungen "B.Z." und "Bild" über die Personalie berichtet.