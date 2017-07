Sicherheit am Alex - Geplanter Alex-Wache fehlt bisher die Baugenehmigung

05.07.17 | 19:44

Immer wieder kommt es am Alexanderplatz in Berlin-Mitte zu Gewalttaten. Die Polizei will dagegen nun mit verstärkter Präsenz und einer eigenen Wache mitten auf dem Platz vorgehen. Noch in diesem Jahr soll die neue Wache errichtet werden, doch bisher gibt es keine Baugenehmigung, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur sagte. Geplant ist eine Kombiwache von Berliner Polizei, Bundespolizei und Ordnungsamt. Das 70 Quadratmeter große Gebäude soll gegenüber dem Einkaufszentrum Alexa stehen, in der Nähe des Berolinahauses. Dort sollen Zeugen vernommen, Sachverhalte aufgenommen und Strafanzeigen erstattet werden können.

"Alexpräsenz" für mehr Sicherheit

Schon jetzt sollen die künftigen Beamten der neuen Wache - die sogenannte "Alexpräsenz" - für mehr Sicherheit sorgen. Mit einem "umfangreichen Maßnahmenpaket" werde auf die jeweiligen Besonderheiten am Alexanderplatz "sichtbar reagiert", teilte Polizeisprecher Thomas Neuendorf mit. Tagsüber stehe die Präsenz mit einem Polizeibus den Menschen als Ansprechpartner zur Verfügung. In den Abendstunden änderten sich die Maßnahmen "lageangepasst", so Neuendorf. An den Wochenenden werde die Polizeipräsenz noch einmal durch zusätzliche Beamte verstärkt.

Erneut Gewalt am Mittwochmorgen