Audio: 26.07.2017 | Inforadio | Oliver Soos

Gebete für Steudtner in der Gethsemanekirche - "Es ist absurd, ihm Terrorismus vorzuwerfen"

26.07.17 | 14:31 Uhr

Seit drei Wochen sitzt der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner in der Türkei in Untersuchungshaft. Seither hagelt es Proteste. Steudtners Berliner Gemeinde steht noch immer unter Schock - und zeigt Solidarität mit täglichen Andachten.

Die Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein symbolischer Ort. In den Achtzigerjahren war sie Anlaufstelle für die DDR-Opposition und die Friedensbewegung. Seit Montag wird hier jeden Abend für Peter Steudtner gebetet und gesungen. Bereits seit drei Wochen sitzt der Berliner Menschenrechtsaktivist in der Türkei in Untersuchungshaft - wegen Terrorverdachts. Für seine Freunde und Bekannten ist das noch immer ein großer Schock. Steudtner ist seit langem in der Gemeinde aktiv, unter anderen im Kinder- und Jugendausschuss.

Solidarität zeigen

Die Gläubigen bilden einen Kreis, zünden Lichter an und sprechen Fürbitten. Die meisten der 30 Versammelten kennen ihn persönlich. "Das hier ist eine Möglichkeit, Solidarität zu zeigen. Wenn er Vorträge gehalten hat für Menschenrechte – und er war ja auch in Afrika aktiv – kann ich dem, was die türkische Regierung sagt, nicht Glauben schenken", sagt einer. Und ein anderer empört sich, "dass das überhaupt möglich ist, mit solch fadenscheinigen Gründen jemanden als Terroristen zu bezeichnen und festzunehmen." Auch nach der Andacht ist Peter Steudtners Verhaftung das Gesprächsthema. Pfarrer Christian Zeiske ist immer noch fassungslos. "Es kennt ihn hier jeder. Er ist da, wenn man ihn fragt und braucht. Er ist ein freundlicher, fröhlicher und heiterer Mensch, der einfach sympathisch ist. Insofern ist es absurd, ihm Terrorismus vorzuwerfen."

Terror und Spionage

Am 5. Juli war der Berliner IT-Sicherheitsexperte und Menschenrechtsaktivist zusammen mit anderen Menschenrechtlern vor seinem Hotel in Istanbul verhaftet worden. Seine Anwälte legten Einspruch gegen die Untersuchungshaft ein. Der türkische Ministerpräsident Erdogan warf der Bundesregierung zuletzt vor, sein Land auszuspionieren, und spielte dabei offensichtlich auch auf Steudtner an. Die Bundesregierung weist diese Vorwürfe zurück. Zum Verhängnis ist Steudtner offenbar geworden, dass er türkische Amnesty-International-Mitglieder gecoacht hat. Laut Medienberichten wollte er in der Türkei über IT-Sicherheit und den gewaltfreien Umgang mit Konflikten referieren, als er festgenommen wurde.



Seither haben sich nach Angaben von Amnesty Internation mehr als 530.000 Menschen an einer weltweiten Petition für ihre Freilassung beteiligt. Auch die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauerberg-Nord wollen weiter Andachten halten. In der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg soll es täglich um 18 Uhr für Steudtner gebetet werden – auch damit seine Inhaftierung nicht aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerät. Mit Informationen von Oliver Soos, Inforadio