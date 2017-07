Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert eine gerechtere Vergütung der Polizei-Einsätze in anderen Bundesländern und wirft dem Senat vor, sich auf Kosten der Berliner Beamten zu bereichern.

Bisher ist es so: Ist ein Berliner Polizist nachts oder am Wochenende im Einsatz, macht also "Dienst zu ungünstigen Zeiten", wie es offiziell heißt, bekommt er mehr Geld: nachts 1,28 Euro pro Stunde, samstags 77 Cent und an Sonn- und Feiertagen 3,18 Euro pro Stunde, so regelt es die "Erschwerniszulagenverordnung". Sind die Berliner Beamten unterstützend in anderen Bundesländern in Einsatz, wie jetzt in Hamburg beim G20-Gipfel, dann erhalten sie ebenfalls diese Zulage, wenn sie zu den "ungünstigen" Zeiten arbeiten - was typischerweise bei derartigen Einsätzen fast immer der Fall ist.



In diesem Fall muss jedoch nicht das Land Berlin für die Zuschläge aufkommen, sondern sie werden von dem Bundesland bezahlt, das die Berliner Polizisten angefordert hat. Allerdings haben sich die Bundesländer auf bundesweit einheitliche Pauschalen geeinigt, die sich an den Kostensätzen des Bundes orientieren. Die liegen laut Senat in den Nachtstunden bei zusätzlich 2,30 Euro, samstags bei 1,15 und sonntags bei 4,90 Euro pro Arbeitsstunde - also deutlich über der Berliner Erschwerniszulage. Den Berliner Einsatzkräften werden aber lediglich die regulären Zuschläge auf Berliner Niveau gezahlt.