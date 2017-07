Am Tag nach der Festnahme der mutmaßlichen Goldmünzendiebe fordert Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ein hartes Durchgreifen gegen kriminelle Clans.

Unter den festgenommenen jungen Männern sind auch Mitglieder einer arabischen Großfamilie, die in dem Bezirk wohnt. Die Familie sei stadt- und amtsbekannt, sagte Giffey am Donnerstag im rbb: "Diese Großfamilien sind nicht nur im Bezirk aktiv, sondern sie agieren über die ganze Stadt, auch in andere Städte Deutschlands und in Europa."