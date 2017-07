Zahlreiche Rettungskräfte aus Deutschland werden in diesem Jahr nicht beim Woodstock-Festival im polnischen Kostrzyn (3. bis 5. August) zum Einsatz kommen. Die Zentralregierung in Polen hat die Zusammenarbeit mit verschiedenen deutschen Sicherheitskräften für das diesjährige Festival an der deutsch-polnischen Grenze ausgesetzt. Das bestätigte die Feuerwehrführung in Frankfurt (Oder) Antenne Brandenburg. Grund für die Absage seien demnach Sicherheitsbedenken.