Interview mit Hans-Christian Ströbele - "Die neue Katastrophe rollt jetzt von Italien auf uns zu"

21.07.17 | 08:09 Uhr

Flüchtlingspolitik war immer ein Thema, das den Grünen Hans-Christian Ströbele umgetrieben hat. Bevor er den Bundestag verlässt, teilt er nochmal in genau diese Richtung aus: Merkels Flüchtlingspolitik kritisiert er scharf - aber auch seine eigene Partei kriegt ihr Fett weg.

rbb: Herr Ströbele, was ist aus der Willkommenskultur in Deutschland geworden?

Hans-Christian Ströbele: Ja, das ist das Schlimme! Frau Merkel hat seinerzeit eine richtige Entscheidung getroffen, die habe ich auch unterstützt. Aber sie hat sie getroffen, ohne die Konsequenzen daraus zu ziehen. Das heißt, sich sofort, oder zumindest noch vor der Verkündigung dieser Entscheidung, zusammenzusetzen mit den Fachministerien und den Fachleuten aus Bund und Ländern, um zu klären, wie man damit umgeht. Wie man das 'Wir schaffen es' in die Tat umsetzen kann - und da ist unendlich viel schiefgegangen. Inzwischen hat sie die Wende vollzogen und betreibt genauso wie viele andere Abschreckungs- und Abschottungspolitik. Und zwar mit Konsequenzen und mit Folgen, die fürchterlich sind und die man im Mittelmeer jeden Tag sehen kann.

Nun hat man allerdings auch den Eindruck, die Grünen kommen da und dort ins Wanken. Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg zum Beispiel hat auch Abschiebungen nach Afghanistan zugestimmt.

Da wissen Sie, dass das nicht die Meinung der Partei ist, dass es nicht die Meinung des Parteitages ist, und auch nicht die Meinung der Bundestagsfraktion oder meine. Er hat sich darauf berufen, dass er daran gebunden sei, welche Sicherheits- oder Gefährdungsabschätzungen das Auswärtige Amt trifft. Und das Auswärtige Amt hat gesagt, man kann Menschen in einige Gegenden in Afghanistan abschieben, ohne dabei auf meine ganz konkrete Frage an die Bundesregierung zu antworten, welche Gegenden das eigentlich sind. Das wissen wir bis heute nicht. Da weigern sie sich, Auskunft zu geben. Weil es solche Gegenden oder solche Städte auch gar nicht gibt.

Hintergrund Berliner Grünen-Abgeordneter kandidiert nicht mehr - Hans-Christian Ströbele hört auf 20 Jahre lang gehörte Hans-Christian Ströbele dem Bundestag an, den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg gewann der Grüne viermal in Folge. Nun erklärte der 77-Jährige: Es reicht. Zur Bundestagswahl 2017 wird er nicht mehr antreten.

Nun muss man sagen, die Bundesregierung hat ja versucht, die Flüchtlingsfrage auf europäischer Basis zu regeln, über die Verteilung der Asylbewerber nach bestimmten Quoten zum Beispiel. Da stand man weitgehend allein auf weiter Flur. Muss die Bundesregierung da also nicht auch sehen, wo sie bleibt?

Ja, das werfe ich ja gerade Frau Merkel und der Bundesregierung vor: Dass sie seit 2015 immer wieder die europäische Lösung in Aussicht stellt. Und anmahnt. Und behauptet, das wäre möglich. Dabei weiß sie ganz genau - und das war von Anfang an klar -, dass mehr als die Hälfte der Länder der Europäischen Union zwar alles Mögliche beschließen, auch zustimmen zur Aufnahme von Flüchtlingen, aber das einfach nicht durchführen, sondern ignorieren. Und deshalb hat auch die Kanzlerin in diesem Punkt in der Europa-Politik total versagt. Sie kann doch nicht immer wieder sagen: Wir machen das so, obwohl sie weiß, dass es so gar nicht geht.

Aber geht das denn alleine, als deutscher Sonderweg, wenn die anderen da nicht mitmachen? Ist es dann nicht wirklich so, dass Deutschland überfordert ist?

Dann muss man Konsequenzen daraus ziehen. Natürlich geht es nicht alleine. Die neue Katastrophe rollt jetzt von Italien auf uns zu. Denn in Italien kommen jetzt jedes Jahr mehr als 200.000 - wahrscheinlich über 300.000 - Flüchtlinge an. Italien kann die nicht aufnehmen, ist längst überfordert. So wie das 2015 bei Griechenland gewesen ist. Und auch in Italien werden sie sich auf den Weg machen, um dann über die Alpen oder wie auch immer nach Europa zu kommen. Niemand ist darauf vorbereitet. Und wenn Italien das jetzt anmahnt, sind einfach die Ohren zu. Da macht keiner was, auch nicht die Bundesregierung. Die Bundesregierung muss innerhalb der Europäischen Union dafür sorgen, dass Zusagen auch eingehalten werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss das Konsequenzen haben. Zum Beispiel finanzielle Konsequenzen. Wenn wir und einige wenige andere Länder - Frankreich ein bisschen, England ein bisschen, die skandinavischen Staaten ein bisschen - Flüchtlinge aufnehmen, dann haben wir natürlich auch ganz erhebliche zusätzliche Kosten und dann geht es nicht, dass zum Beispiel die meisten osteuropäischen Staaten die Vorteile der europäischen Union, der Wirtschaftsunion, gerne für sich einheimsen und gerne genießen, aber die Pflichten, die aus der EU erwachsen, einfach nicht übernehmen.

Ihre Zeit im Bundestag geht zu Ende, Sie haben die Grünen im Parlament mit groß gemacht, Sie sind bis heute eines der markantesten Gesichter der Partei, die allerdings von vielen nicht mehr richtig erkannt wird und deshalb auch an Popularität verloren hat. Was muss die Partei tun, um aus diesem Loch herauszukommen?

Ich habe jetzt auch nicht die zwei oder drei Maßnahmen, die da helfen würden. Aber ich sage, die Grünen sind auch als linke Partei gegründet worden, und waren das auch immer. Sie haben immer soziale Forderungen mit an die Spitze ihrer Forderungen gestellt. Die Grünen sind insbesondere als Friedenspartei gegründet worden. Als die Partei, die Kriege nicht mitmacht, die Militäreinsätze der Bundeswehr, Kriegseinsätze, nicht mitmacht. Und das sind zwei ganz wesentliche Gebiete, wo wir wieder Profil gewinnen müssen, wo wir das auch an die Spitze unserer Forderung stellen müssen. Und nicht irgendwo ganz hinten im Wahlprogramm. Wir müssen auch wieder für solche Forderungen stehen. Vielen Dank für das Gespräch!



Das Interview führte Alexander Schmidt-Hirschfelder.