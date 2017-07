Video: Brandenburg aktuell | 28.07.2017 | Markus Woller

Wieder mehr Mediziner in vielen Kreisen - Brandenburgs Landarztförderung zahlt sich offenbar aus

28.07.17 | 21:45 Uhr

Noch nicht perfekt, aber es wird besser! - So könnte man das Fazit der kassenärztlichen Vereinigung verkürzen, wenn man über die Landarztdichte in Brandenburg spricht. Dank verschiedener Hebel gibt es wieder mehr Ärzte in den ländlichen Regionen. Von Markus Woller

Seit Jahren versucht Brandenburg, junge Ärzte zu den Patienten in die Landkreise zu holen. Doch die Mediziner hörten bisher immer nur, dass hier die Wege immer länger und die Alten immer älter werden. Und so wurde Brandenburg das Land mit der geringsten Ärztedichte bundesweit. Doch seit einiger Zeit bewege sich etwas, heißt es von der Interessenvertretung der ambulant tätigen Mediziner - zumindest bei den Hausärzten.

Anerkennung als Arzt - das geht auf dem Land schon etwas leichter

Ein Beispiel dafür ist die Allgemeinmedizinerin Stefanie Theuer, sie ist neu in Seelow. Im April hat die 38-jährige die Praxis dort übernommen und ist ausgesprochen zufrieden. Denn sie hat hier engen Kontakt zu den Patienten, viele von ihnen sehr alt und manche sehr krank, wie Theuer betont: "Ich muss viele Hausbesuche machen, aber mir macht das viel Spaß, weil die Anerkennung noch eine andere ist als vielleicht in der Stadt."



Stefanie Theuers Praxis ist bereits die zweite in der Kreisstadt, die im vergangenen Jahr einen Nachfolger gefunden hat. Und das sei Beleg für einen prositiven Trend, der sich brandenburgweit beobachten lasse, sagt Andreas Schwark, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung in Brandenburg: "Wir haben über 60 Hausärzte mehr seit 2010 bei einer insgesamt stagnierenden oder leicht sinkenden Bevölkerung in Brandenburg." Insgesamt gebe es derzeit im Land 1.600 Hausärzte und in jedem Jahr kämen rund zehn Ärzte hinzu, erklärt Schwark. Und hier steige die Zahl der Hausärzt nicht etwa nur in den berlinnahen Gebieten, sondern in fast allen Kreisen. Direkt zurückführen lasse sich diese nicht auf eine bestimmte Fördermaßnahme, aber eine Maßnahme sei wohl dann doch sehr hilfreich, so Schwark: "Wir haben Förderregionen, in denen die ambulante Tätigkeit, also die Übernahme einer Praxis oder die Neugründung, mit bis zu 55.000 Euro bezuschusst wird."

Die KV sieht Erfolge der jahrelangen Förderung

Diese Förderungen wurden geschaffen, um Defizite in besonders unterversorgten Regionen zu beheben, denn die Ausstattung mit Hausärzten ist in Brandenburg höchst unterschiedlich. Während die nördliche Uckermark und die Regionen um Frankfurt (Oder) und Bad Liebenwerder als gut versorgt gelten, gibt es für Gebiete wie den Osten der Prignitz, die Oberlausitz und so einige Gemeinden nördlich des Barnim Fördermittel, um mehr Ärzte anzulocken.



Neben diesen direkten Hilfen für die Praxis sei auch eine weitere Maßnahme der Kassenärztlichen Vereinigung sehr hilfreich, heißt es von vielen angehenden Ärzten: Die Förderung von Studenten-Praktika in unterversorgten Gebieten. 185 waren es allein im vergangenen Jahr. Die Idee hinter diesem Konzept ist, dass die Mediziner auf dem Land hineinschnuppern und bleiben. Auch Landärztin Stefanie Theuer hatte in Seelow zunächst mehrere Monate in Ausbildung bei ihrem Vorgänger gearbeitet.

Die Volkssolidarität ist noch skeptisch

Die Volkssolidarität allerdings ist noch skeptisch und will lediglich kleine Veränderungen ausmachen, eine Trendwende aber sei dies noch nicht. Andreas Heil, Vorstand des Brandenburger Landesverbands, begrüßt zwar die Bemühungen, auf dem breiten Land sei die Veränderungen aber kaum zu spüren: "Was ein grundsätzliches Problem ist, sind die Hausbesuche, die nur noch äußerst selten stattfinden, weil die Ärzte überlastet sind."



Die neue Seelower Ärztin Stefanie Theuer allerdings will genau das: Den Kontakt zum Patienten und dies auch durch Hausbesuche. Und sie sagt: Diese Hausbesuche gehörten eben dazu, zu ihrem Traumberuf Landärztin.