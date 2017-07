Bild: imago/Christian Ditsch

"Marsch der Muslime" in Berlin - Imame setzen Zeichen gegen den Terror

09.07.17 | 14:40 Uhr

Eine Gruppe von rund 60 Imamen ist von Paris aufgebrochen, um Orte terroristischer Anschläge in Europa zu besuchen und eine Botschaft menschlicher Brüderlichkeit zu verbreiten. Am Sonntag machten sie Station am Berliner Breitscheidplatz.

Als Zeichen gegen religiös begründeten Terror haben sich am Sonntag rund 60 Imame an der Berliner Gedächtniskirche versammelt. Die Teilnehmer aus mehreren Ländern touren mit einem Bus durch Europa. An der Gedächtniskirche bekräftigten sie gemeinsam mit christlichen und jüdischen Vertretern ihre Position gegen Gewalt im Namen der Religion. Der Terrorismus könne nur gemeinsam besiegt werden, betonte der Pariser Imam Hassen Chalghoumi.



Der Imam Houcine Drouiche aus Nîmes sagte, es gehe um eine "Botschaft der menschlichen Brüderlichkeit gegen den Terrorismus". Die Veranstaltung wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Am Berliner Breitscheidplatz starben im Dezember 2016 bei einem islamistisch motivierten Anschlag auf den Weihnachtsmarkt zwölf Menschen. Von Berlin aus geht es weiter in andere europäische Städte, in denen es Anschläge gab, darunter Brüssel, Toulouse und Nizza. Start war am Samstag in Paris.

Bischof Dröge erteilt Reisesegen

Der Berliner Imam Mohammed Taha Sabri kündigte an, den Marsch der Muslime gemeinsam mit drei anderen deutschen Imamen zu begleiten. Es gebe keinen islamischen Terrorismus, sondern nur eine faschistische Ideologie, die den Islam missbrauche. Ein Sprecher des Zentralrates

der Muslime in Deutschland, Mohamad Ajjaj, sagte, die muslimischen Gemeinschaften müssten Extremisten stärker an den Rand drängen. Den Reisesegen für die Imame spendeten der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, der

Berliner Rabbiner Andreas Nachama und der Dominikaner Maximilian Cappabianca gemeinsam. Dröge betonte, dass mit der Friedenstour von den Muslimen ein wichtiges Zeichen in die Öffentlichkeit hineingetragen werde: "Die Botschaft, dass der Weg der Religion ein friedlicher ist. Ein segensreicher Weg. Gewalt, Hass und Terror dagegen sind Verrat am Glauben und Verrat an Gott. Denn Gott ist ein Gott des Friedens!", sagte Dröge. Die Tour soll am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, wieder in Frankreichs Hauptstadt ankommen und enden. Organisiert hat die Aktion Imam Hassen Chalghoumi aus dem Pariser Vorort Drancy gemeinsam mit dem jüdischen Schriftsteller Marek Halter.

Sendung: Abendschau, 09.07.2017, 19.30 Uhr