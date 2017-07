Vor drei Jahren war Abu Bilal Ismail schon einmal in Berlin, damals forderte er zum Mord an Juden auf und zur Steinigung von "Frauen, die Unzucht treiben". Deshalb wurde er auch verurteilt. Dennoch ist der Hassprediger jetzt erneut in Berlin.

Der dänische Hassprediger Abu Bilal Ismail ist erneut in Berlin. Nach Informationen des rbb sollte er am Freitag in der Afrikanischen Moschee im Stadtteil Neukölln auftreten. Wie Polizeisprecher Thomas Neuendorf rbb|24 sagte, hätten Einsatzkräfte Abu Bilal Ismail in der Moschee gesehen. Ob er tatsächlich gepredigt habe, sei aber bislang unklar.

Neuendorf zufolge hatte die Polizei im Vorfeld ein "Aufklärungsgespräch" mit den Verantwortlichen des Moschee-Vereins geführt. Sie hätten den Vorstand darüber aufgeklärt, um wen es sich bei Abu Bilal Ismail handele.

Die Polizei habe recht kurzfristig vom Aufenthalt des sogenannten Hasspredigers in Berlin erfahren, so Neuendorf weiter. Seit wann sich Abu Bilal Ismail genau in Berlin aufhält, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.