Die Integration der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt laufe in Berlin besser als im Bundesdurchschnitt, betonte Becking: "Wir zeigen mit unseren Partnern, dass da einiges geht." In Berlin seien nur etwa acht Prozent der Arbeitslosen Flüchtlinge, sagte der Chef der regionalen Arbeitsagentur: "Aus meiner Sicht ist das Flüchtlingsthema am Arbeitsmarkt in Berlin und auch in Brandenburg lösbar."



Viele der in Berlin lebenden Flüchtlinge seien im Handel, in der Gastronomie und im Sicherheitsgewerbe untergekommen, sagte Becking. Zwar müssten Flüchtlinge zum Teil auch erst alphabetisiert werden. "Bei einem geflüchteten Landarbeiter steht natürlich nicht die unmittelbare Integration in den Arbeitsmarkt an", betonte der Chef der Arbeitsagentur: "Aber auch Deutsche sind in ähnlichen Problemlagen und brauchen nachhaltige Unterstützung."