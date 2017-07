winfried achternbrink Dienstag, 25.07.2017 | 09:04 Uhr

Ironie an ... Ich glaube, dass diese Rückkehrer allesamt beim IS lediglich im Sanitätswesen

tätig waren. Deshalb sollte ihnen in Anlehnung an "Refugees welcome" jetzt unser Aller

"Returnees welcome" entgegenschallen und ein großzügiges (steuerfinanziertes)Hilfs-

programm, selbstverständlich ohne Vorbedingungen, aufgelegt werden. ... Ironie aus.

Im Ernst, wer so wie vorgenannt denkt und vor allem handelt, ist IS-affin und "spült" dem IS

erneut Nachwuchs in die Hände. Ich denke dabei an die "Heldengeschichten" ehem. Soldaten.