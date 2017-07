KaDeWe-Diebstahl, Goldmünzen-Raub, Überfall auf ein Pokerturnier: Immer wieder sind es in Berlin Großfamilien, die hinter großen und kleinen Straftaten stecken. Das LKA hat Probleme bei Prävention und Aufklärung. Und Gefängnisstrafen schrecken kaum ab.

Sie kommen aus dem Libanon, haben arabische, türkische oder palästinensische Wurzeln. Und viele von ihnen haben mittlerweile auch einen deutschen Pass: Großfamilien in Berlin, 50 bis 500 Köpfe stark, die seit Jahren immer wieder wegen krimineller Delikte auffallen. Im Volksmund: kriminelle Clans.

Das Berliner Landeskriminalamt (LKA) beklagt die mangelnde Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden in Bezug auf kriminelle Großfamilien. Der Leiter des Dezernats "Organisierte Kriminalität" beim LKA, Dirk Jakob, sagte am Donnerstag im rbb-Inforadio, gerade mit dem Libanon, wo viele der Familien herkommen, gebe es immer wieder Probleme. Als Beispiel nannte er Ermittlungen zu zweifelhaften Geldflüssen. Die Informationen aus dem Libanon dazu seien oft schlecht oder kämen so spät, dass sie kaum noch zu verwerten seien.



Nicht jedes Familienmitglied ist kriminell, viele aber sind Mitwisser. Um die Familienehre zu schützen, decken sie die Taten ihrer Verwandten. Die Polizei stößt auf eine Mauer des Schweigens, sagt Dirk Jacob.