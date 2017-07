Mikrozensus 2016 - Kinderlosigkeit nimmt nicht weiter zu

26.07.17 | 17:44 Uhr

Jahrzehntelang bekamen immer weniger Frauen in Deutschland Kinder. Doch der Trend scheint gestoppt, der Anteil der Mütter blieb zuletzt stabil. Es gibt aber regional große Unterschiede - besonders im Vergleich von Berlin und Brandenburg.

Der Trend zu immer weniger Babys in Deutschland scheint gestoppt. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Berlin mitteilte, ist der Anteil der kinderlosen Frauen in den vergangenen Jahren nicht weiter gestiegen. Dem Mikrozensus 2016 zufolge ist bundesweit jede fünfte Frau im Alter von 45 bis 49 Jahren ohne Kind. In Berlin ist die Kinderlosigkeit weiterhin überdurchschnittlich hoch. 27 Prozent der Frauen - also mehr als jede Vierte – bleibt den Statistikern zufolge "endgültig kinderlos". Von endgültiger Kinderlosigkeit gehen die Statistiker bei Frauen ab 45 Jahren aus, die bis dahin nicht Mutter geworden sind. Anders als in der Hauptstadt sieht es in Brandenburg aus, hier ist nur rund jede zehnte Frau zwischen 45 und 49 Jahren ohne Kind. Diese Quote habe sich seit einigen Jahren stabilisiert, so die Statistiker. In beiden Ländern haben die Mütter statistisch gesehen im Durchschnitt jeweils 1,8 Kinder, damit liegen sie unter dem Bundesdurchschnitt von 2,0 Kindern.

Hamburg und Berlin haben die wenigsten Mütter

Den Grund für die Stabilisierung der Quoten sehen die Statistiker vor allem in der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, etwa durch den Ausbau der Kinderbetreuung. "Die Gesellschaft ist kinderfreundlicher geworden", sagte der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel. "Das scheint sich auszuwirken." Bei Akademikerinnen sei die Kinderlosigkeit in den letzten Jahren sogar zurückgegangen. So war unter den 40- bis 44-jährigen Akademikerinnen der Anteil der Kinderlosen im vergangenen Jahr mit 25 Prozent um drei Prozentpunkte geringer als im Jahr 2012. Besonders hoch ist die Kinderlosigkeit in den Stadtstaaten, Hamburg liegt mit 31 Prozent im Bundesvergleich vor Berlin an der Spitze. In den ostdeutschen Flächenländern hingegen ist die Quote der kinderlosen Frauen mit rund 12 Prozent vergleichsweise niedrig. In allen Bundesländern ist die Kinderlosigkeit in den urbanen Regionen höher als in den ländlichen Gebieten, was auch daran liegt, dass Familien mit kleinen Kindern häufig aus der Stadt ins Umland ziehen.

Demographischer Wandel nicht gestoppt

Lange hatte sich die endgültige Kinderlosigkeit in Deutschland stetig vergrößert - von 11 Prozent bei den 1937 geborenen Frauen bis 21 Prozent beim Jahrgang 1967. Bei in den späten 1960er bis 1970er Jahren geborenen Frauen hat sich diese Quote nun nicht weiter gesteigert. Der demografische Wandel hin zu einer älter werdenden Bevölkerung sei damit aber nicht gestoppt, so Thiel. Deutschland gehört nach wie vor neben der Schweiz, Italien und Finnland zu den Ländern mit der höchsten Kinderlosigkeit in Europa. Zudem bleibt die höhere Lebenserwartung als ein Grund für den demographischen Wandel davon unberührt. Für den Mikrozensus wird alle vier Jahre etwa ein Prozent der Bevölkerung befragt, das sind also etwa 800.000 Menschen. Der massive Flüchtlingszuzug 2015 spiegelt sich in der Erhebung nur teilweise wieder, denn erfasst wurden lediglich Menschen in Privathaushalten, also nicht in Sammelunterkünften oder Notaufnahmen. Allerdings kommt Kinderlosigkeit bei Zuwanderinnen seltener vor. Ohne Berücksichtigung von zugewanderten Frauen würde die Kinderlosenquote bundesweit bei 22 Prozent liegen.

Sendung: RadioBerlin, 26.07.2017, 16.30 Uhr