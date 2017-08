Warteschlangen in Ämtern - Knapp 4.000 unbesetzte Stellen in Berliner Verwaltung

31.07.17 | 22:13 Uhr

Aktuell sind knapp 4.000 Stellen in der Berliner Verwaltung unbesetzt. Besonders viele freie Stellen gibt es in den Bezirken. Das führt zu langen Wartezeiten in Bürgerämtern, bei der Kfz-Zulassung und den Standesämtern.

In der öffentlichen Verwaltung in Berlin sind aktuell knapp 4.000 Stellen unbesetzt. Gerade in den Bezirken gibt es derzeit viele freie Posten (6,3 Prozent). Besonders hoch fällt der Anteil an unbesetzten Stellen in Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg aus. Die Hauptverwaltung steht gegenüber den Bezirken mit rund drei Prozent insgesamt besser da. Das geht aus einem Senatspapier zum Stichtag 1. Juni 2017 hervor, über das die "Berliner Morgenpost" am Montag berichtete und das auch rbb|24 vorliegt.



Darin wird auch ersichtlich, dass gut 1.500 der Stellen länger als sechs Monate nicht besetzt sind. Die Berliner Verwaltung gilt als überlastet. Egal ob bei im Regionalen Sozialen Dienst, im Rettungsdienst oder bei den Grünflächenämtern - überall gibt es Personalmangel. Besonders in Standesämtern sind zuletzt aufgrund von Personalmangel in einigen Bezirken lange Wartezeiten für Heiratswillige entstanden.

6000 neue Stellen jährlich geplant

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Nachdem bis 2014 die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich gesunken ist, steigt seit 2015 die Zahl der beim Land Beschäftigten wieder leicht.

Künftig will Berlin die Rekrutierung von Personal beschleunigen - kalkuliert wird mit 6.000 Neueinstellungen jährlich, um das ausscheidende Personal und den Mehrbedarf zu kompensieren.



Finanzverwaltung relativiert Zahlen

Die Sprecherin der Finanzverwaltung, Eva Henkel, unterstreicht gegenüber rbb|24 den positiven Trend: "Die Zahl von 4.000 unbesetzten Stellen klingt im ersten Moment sehr hoch, aber in Relation zu den aktuell knapp 110.000 Stellen von Landesbeschäftigten in Berlin sind es dann nicht einmal vier Prozent". Zudem hätten noch nicht alle der rund 4.100 zusätzlichen Stellen, die mit dem Haushalt 2016/2017 beschlossen wurden, bis Mitte dieses Jahres besetzt werden können.

Lange Wartezeiten in Standesämtern

Allerdings wollen auch immer mehr Menschen in Berlin wohnen und es werden viele Beamte in Rente gehen - Polizisten, Lehrer, Finanzbeamte. Wenn nicht schnell und viel eingestellt wird, dürften die Personalprobleme in Zukunft größer werden.



