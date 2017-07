Bild: imago/Hoch Zwei Stock/Angerer

Kommentar | Anschlag am Breitscheidplatz - Perfide Parteipolitik: 198 Tage Warten auf den U-Ausschuss

06.07.17 | 06:06 Uhr

Am Donnerstag soll im Abgeordnetenhaus ein Untersuchungsausschuss zum Anschlag am Breitscheidplatz eingesetzt werden. Mehr als ein halbes Jahr hat Berlin gebraucht, um mit der parlamentarischen Aufarbeitung des Terroranschlags überhaupt zu beginnen. Für die Opfer ist das ein Schlag ins Gesicht. Ein Kommentar von Sascha Adamek

Warum geschieht der bislang größte islamistische Terroranschlag in Berlin, und der erste parlamentarische Untersuchungsausschuss zu diesem Ereignis tagt 600 Kilometer westlich in Düsseldorf? Längst ist klar, dass ein Gutteil des polizeilichen Versagens rund um diesen sehr behördenbekannten Attentäter namens Anis Amri in Berlin lag. Trotzdem dauerte es geschlagene 198 Tage, bis die Abgeordneten in der Hauptstadt einen Untersuchungsausschuss einsetzen, um zu klären, wie es zu diesem verheerenden Anschlag mit 12 Toten und 60 Verletzten kommen konnte.

Hinterbliebene kommen in dem Spiel nicht vor

Diese 198 Tage gehen auf das Konto parteipolitischen Kalküls: Die Berliner SPD war vor und nach Amris Tat als erste Regierungspartei selbst in der Verantwortung und die CDU hätte als größte oppositionelle Kraft gegen ihren eigenen ehemaligen Innensenator Frank Henkel ermitteln müssen. So geriet der Fall Amri schnell in den Strudel tagespolitischer Auseinandersetzungen anstatt in den Fokus einer ernsthaften Betrachtung, was der Staat denn besser machen muss.



Besonders perfide ist dabei: Hinterbliebene und Opfer des Anschlages kommen in diesem Spiel nicht vor, werden nicht einmal gehört. Ich habe kürzlich mit einem Mann gesprochen, der seine Frau an jenem Abend verloren hat und sein fünfjähriger Sohn seine Mutter. Der Mann sprach nicht viel über die Polizei. Er stellte nur die Frage, wie man denn herausfinden wolle, was besser gemacht werden kann, ohne einen Untersuchungsausschuss. Und dann machte er sich noch Gedanken zum handelnden Polizeipersonal: Wenn er Polizei-Chef oder Präsident wäre, könnte er so gar nicht weiterarbeiten.

Das Prinzip der politischen Verantwortung

Der Familienvater spricht ein Prinzip an, das lange Zeit in der deutschen Politik aber auch in Behördenleitungen halbwegs für Sauberkeit sorgte: das Prinzip der politischen Verantwortung. Wie verhielt es sich damit in Berlin? Da stellte sich heraus, dass die Überwachungskameras der Behörden die Moschee mit direktem Bezug zum sogenannten Islamischen Staat zwar im Visier hatten, die Bilder aber nicht zeitnah ausgewertet worden waren. Den Polizeipräsidenten musste der rbb erst verklagen, damit er die Frage beantwortete, an welchen Tagen Anis Amri von der Kamera aufgenommen worden war.



Allein diese Episode im Januar hätte allen Beteiligten zeigen müssen, dass die Offenlegung unangenehmer Wahrheiten zuweilen erzwungen werden muss. Denn vor einem Untersuchungsausschuss müssen Zeugen aus Politik und Verwaltung einen Eid schwören, wenn es die Parlamentarier so wollen.

Wäre der Anschlag zu verhindern gewesen?

Bei der Wahrheitsfindung kommt es im Wortsinne zum Schwur. Zeugen, die über vorhandene Akten falsche Auskünfte geben, riskieren eine Strafe, Beamte zudem ihre Karriere. Politikern bleibt nur ein Ausweg, den einige schon erfolgreich beschritten haben: Zu behaupten, sich nicht erinnern zu können. Das wiederum wäre im Fall Amri ein Schlag in das Gesicht aller Opfer und Hinterbliebenen. Ihnen lastet die Frage auf der Seele: Wäre dieser Anschlag zu verhindern gewesen? Deshalb braucht es diesen Untersuchungsausschuss. Deshalb ist es so bitter, dass er erst jetzt kommt. Für die Wahrheit ist es aber nie zu spät.

Sendung: Inforadio, 06.07.2017, 15:00 Uhr