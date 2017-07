Bild: rbb|24 / Schneider

Neuer Mietvertrag unterschrieben - Das Café Filou in Kreuzberg ist endgültig gerettet

13.07.17 | 23:15 Uhr

In Kiezen wie dem um die Reichenberger Straße sind nicht nur Mieter, sondern auch Händler und Gastwirte von Verdrängung bedroht: Sie können sich kaum gegen Kündigungen wehren. Die Betreiber des Café Filou haben gekämpft- und nun gewonnen. Ihr neuer Vertrag soll Vorbild für andere Vermieter sein, wünscht sich der Eigentümer. Von Sebastian Schneider

Am Ende hat sich der Kampf für das Café Filou in Kreuzberg doch gelohnt: Die zuvor schon gekündigten Betreiber und die britischen Eigentümer des Hauses in der Reichenberger Straße haben einen neuen Gewerbemietvertrag unterschrieben. Das hat der Büromitarbeiter des Kreuzberger Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele (Grüne) rbb|24 am Donnerstag exklusiv bestätigt. Anwohner, Nachbarn und Politiker hatten sich monatelang für den Verbleib des Familienbetriebs eingesetzt. Ströbele hat die neue Vereinbarung auf Wunsch der Betreiber Daniel Spülbeck und seiner Frau sowie den Eigentümern Charles Skinner und David Evans erarbeitet. Sie soll anderen Vermietern von Gewerberäumen im Kiez um die Reichenberger Straße als Vorbild dienen - auch wenn Ströbeles Büromitarbeiter Andreas Weeger betont, dass man den Vertrag nicht ohne Weiteres vergleichen könne. "Beide Seiten wollten ein faires Ergebnis und keinen 'Knebelvertrag', der den anderen unter Druck gesetzt hätte", sagte Weeger rbb|24. Es waren trotzdem mehrere Verhandlungsrunden nötig, wenn auch in "freundlicher Atmosphäre". Betrachtet man die vielen von Verdrängung bedrohten Läden und Lokale im Viertel, lässt sich feststellen: Die Spülbecks haben nun Konditionen, von denen andere nur träumen können.

Der erlösende Moment: Daniel Spülbeck (links), seine Frau, die Eigentümer des Hauses David Evans und Charles Skinner (rechts) unterzeichnen den neuen Gewerbemietvertrag. Hans-Christian Ströbele (Mitte) hatte ihn ausgearbeitet.

Nur außerordentliche Kündigungsgründe und gedeckelte Mieterhöhung

Am späten Donnerstagabend waren sie nicht mehr zu erreichen. Aber der neue Vertrag liegt rbb|24 mit ihrem Einverständnis vor, er gilt zunächst drei Jahre, bei ähnlicher Miete wie jetzt. Danach verlängert er sich automatisch in Fünf-Jahres-Schritten. Die Mieterhöhung orientiert sich stark an der Inflationsrate und ist auf höchstens zehn Prozent innerhalb von fünf Jahren gedeckelt. "Die Mieter haben dadurch Planungs- und Investitionssicherheit über einen langen Zeitraum", sagte Seeger. Für Gewerbetreibende ist das purer Luxus. Denn in der Gegend sind die Mieten innerhalb der vergangenen drei Jahre um etwa 34 Prozent gestiegen. Ein Beispiel aus derselben Straße: Nach dem Auszug eines Restaurants rief der Eigentümer plötzlich die zehnfache Miete auf. Hindern kann ihn daran niemand. Mietpreisbremse, Milieuschutzgebiete - solche Werkzeuge gegen die Verdrängung von Anwohnern begehrter Kieze gibt es für Läden und Geschäfte nicht. "Im Vergleich zu Wohnmietern haben Gewerbemieter eine reine Bittstellerposition", sagt Reiner Wild, der Vorsitzende des Berliner Mietervereins. Was den Spülbecks außerdem hilft: Die Vermieter Skinner und Evans dürfen den Vertrag nur aus außerordentlichen Gründen kündigen. Diese Gründe sind klar eingegrenzt, "extreme hygienische Probleme" etwa. Die Eigentümer müssen sie nachweisen, sonst wird die Kündigung rückgängig gemacht.

rbb|24 / Schneider Die Gegend rund um die Reichenberger Straße ist eine der begehrtesten in Kreuzberg. Das sieht man nicht nur an den drastisch gestiegenen Wohnungspreisen, sondern auch an den vielen wechselnden Geschäften. Im ehemaligen Blumenladen rechts zum Beispiel ist nun ein Büro untergebracht.

rbb|24 / Schneider Auch der Betreiber der Kneipe "Jail" in der Ohlauer Straße musste nach 13 Jahren aufgeben - im Sommer machte Jens Czopnik den Laden dicht, weil sein Vermieter ihm gekündigt hatte. "Regeln gelten für diese Leute nicht", hatte Czopnik rbb|24 gesagt.

rbb|24 / Schneider In den vergangenen drei Jahren sind die Mieten für Gewerbetreibende im Reichenberger Kiez um durchschnittlich etwa 34 Prozent gestiegen. Das können viele alteingesessene Betriebe nicht zahlen, sie müssen aufgeben. Aber auch wenn es nicht am Geld scheitert, sondern sich der Vermieter schlicht entscheidet, ein anderes Geschäft zu bevorzugen, kann der Mieter nichts machen.

rbb|24 / Schneider Viele Anwohner kritisieren, dass sie in den Läden ihrer unmittelbaren Umgebung nicht mehr das kaufen können, was sie im Alltag brauchen. An der Ecke Reichenberger Straße / Forster Straße beispielsweise war früher ein kleiner Edeka-Markt. Nun gibt es dort die Filiale einer australischen Edel-Kosmetikkette. Deren Fenster und Hausfassade wurden seit der Eröffnung immer wieder beschmiert. Deshalb haben die Betreiber Rolladen angebaut.

rbb|24 / Schneider Mietrecht ist Bundesrecht. Deshalb will der rot-rot-grüne Senat eine Bundesratsinitiative starten, um Gewerbetreibende besser vor Verdrängung zu schützen. Unter anderem soll Berlin in bestimmten Gebieten einen Milieuschutz für Gewerbe einführen und einen entsprechenden Mietspiegel als Richtwert erstellen können. Ob der Senat dafür im Bund eine Mehrheit bekommt, ist allerdings völlig offen.

rbb|24 / Schneider Das Café Filou an der Ecke Reichenberger Straße / Glogauer Straße konnte nach monatelangen Protesten gerettet werden. Anwohnerinitiativen wie "GlorReiche", die Bundestagsabgeordneten Cansel Kiziltepe (SPD) und Hans-Christian Ströbele (Grüne) hatten sich für die Betreiber eingesetzt. Die britischen Hauseigentümer räumten überraschend ein, sie hätten sich falsch verhalten.

rbb|24 Auch Claire d'Orsay, die Betreiberin des neu eröffneten Restaurants "Vertikal" neben dem Filou, hatte sich für das Café stark gemacht - beide Häuser haben denselben Eigentümer. Doch Linksautonome hatten d'Orsay eine Mitschuld an der Kündigung unterstellt und die Scheiben ihres Lokals mit Eispickeln demoliert. Der Café-Betreiber hat sich davon scharf distanziert. Ein versöhnliches "Filou bleibt, Vertikal bleibt" stand nach der Rettung auf den Fenstern des Restaurants geschrieben.

rbb/Abendschau Hans-Christian Ströbeles Büro hat jetzt den neuen Mietvertrag für das "Café Filou" erarbeitet, ein stärkerer Schutz der Betreiber wird darin festgehalten. Nach drei Jahren beispielsweise verlängert sich der Vertrag automatisch, ohne Kündigungsrecht des Vermieters. Das Papier soll beispielhaft für andere Mietverhältnisse im Kiez sein - so haben es sich die Eigentümer selbst gewünscht.















Feindbild: Familienbetrieb gegen britischen Investor

Warum aber haben sich Skinner und Evans doch noch auf all diese Zugeständnisse eingelassen? Denn das Feindbild war schnell gefunden, als sie der Familie im vergangenen Dezember kündigten: Alteingesessener Familienbetrieb gegen skrupellosen Londoner Investor. Die Anwohnerinitiativen "GlorReiche" und "Bizim Kiez" demonstrierten lautstark vor der Bäckerei. Es liege nicht an der Miete, sondern an der mangelnden Qualität der Produkte, begründete Skinner die Kündigung. "Wir wollten nicht einfach Geld rausholen aus dem Laden und auch nie eine Sushi-Bar dort einrichten, wir wollten einfach eine andere Bäckerei", sagte Skinner damals der "taz". Viele Anwohner sehen den Wandel zwischen Kottbusser Tor und "Dreiländereck" kritisch. Das was sie im Alltag kaufen wollen – und sich leisten können – finden sie oft nicht mehr. Durch die Schaufenster eines ehemaligen Blumenladens kann man inzwischen jungen bärtigen Männern dabei zusehen, wie sie in ihre silbernen Mac Books tippen.

Haaröl für 27 Euro

An der Ecke Forster Straße und Reichenberger Straße gab es früher einen kleinen Edeka. Dann eröffnete dort die australische Edel-Kosmetikkette "Aesop" eine Filiale. Das Haaröl kostet in der 25-Milliliter-Flasche 27 Euro. Immer wieder werden die Fensterscheiben beschmiert. "Aber seit wir Rollläden eingebaut haben, haben wir Ruhe", sagt eine Angestellte. In der Kaffeebar nebenan kann man sich die Schuhe polieren lassen, während man seinen "Cold Brew" schlürft. Diese Entwicklung bedroht Spätis, Buchhändler, Schneidereien - aber auch private Kinderläden wie die "Lausebuben" in der Reichenberger. So wird die Verbindung zwischen langjährigen Mietern und ihrem Viertel peu à peu gekappt. Die sogenannte Aufwertung soll dann ein anderes Publikum anziehen. Nur von den Anwohnern können die neuen Geschäfte und Lokale längst nicht leben. Für Einkommensschwächere wird ihre Nachbarschaft allmählich unattraktiver.

Mehr zum Thema rbb/Jana Göbel Gesetzesentwurf für Gewerbemieten - Wie sich Kiezläden in Kreuzberg gegen die Verdrängung stemmen Gewerbemieter stehen in Berlin vielerorts unter hohem Druck. Die Koalition will sie jetzt besser schützen. Der rbb kennt die Eckpunkte des Gesetzentwurfes. Doch was könnte das Gesetz bewirken? Ein Vor-Ort-Besuch in der Kreuzberger Oranienstraße. Von Ute Barthel und Jana Göbel

Feindbild: Britischer Investor gegen alteingesessenen Familienbetrieb

Was den Gegnern dieser Entwicklung Mut macht: Auch in einigen anderen Fällen hat ihr Protest offenbar geholfen. Die Buchhandlung "Kisch & Co." in der Oranienstraße zum Beispiel war von der Kündigung bedroht, dann einigten sich die Inhaber mit dem Vermieter Nicolas Berggruen doch noch auf eine etwas moderatere Mieterhöhung. Auch der alteingesessene Haushaltswarenladen Bangelmann darf bleiben. Doch im Fall Filou verhärtete der Widerstand zunächst die Fronten. Skinner wurde beschimpft, bedroht, es bestärkte ihn nur in seiner Entscheidung. Die Kreuzberger Abgeordneten Cansel Kiziltepe (SPD) und Ströbele schalteten sich ein. "Aber beim letzten Gespräch war die Stimmung katastrophal. Es war enttäuschend", sagte Spülbeck rbb|24 kurze Zeit später. Dass sich das Blatt doch noch gewendet hat, verdankt er wohl hauptsächlich seiner 19-jährigen Tochter. Die habe dem zornigen Skinner zum Abschied verzweifelt gebeten, ihrem Vater zu helfen. Und so kitschig es klingt: Am nächsten Morgen schickte Skinner Spülbeck eine Mail, in der er ihm anbot, die Kündigung zurückzunehmen. "Das war unfassbar, eine 180-Grad-Wende. Er sagte, er habe nicht gewusst, dass das Verhältnis von Vermietern und Gewerbemietern in Deutschland so unfair geregelt sei", sagte Spülbeck danach. Er wolle ein Zeichen dagegen setzen, habe ihm Skinner versprochen.

Mehr zum Thema rbb/Abendschau Kündigung zurückgezogen - Kreuzberger Café Filou darf nun doch bleiben Das Aus des Cafés Filou in Berlin-Kreuzberg war schon beschlossen, die Eigentümer hatten der Betreiberfamilie nach 16 Jahren gekündigt. Doch dann änderte ein Anruf der Hausbesitzer alles - und die Café-Betreiber können sich auf traumhafte Konditionen freuen.

Entscheidend ist nicht der Senat, sondern der Bund

Falls die Spülbecks ihre Bäckerei später einmal an eines ihrer drei Kinder weitergeben wollen, sind ihre Vermieter dazu verpflichtet, das akzeptieren. "Der Mieter ist berechtigt, einen Nachmieter zu stellen, der in den Mietvertrag zu den gleichen Bedingungen mit einem Vertrag mit zehn Jahren Restlaufzeit eintritt", heißt es in dem Vertrag, ebenfalls ein unüblich starker Schutz. Der Abschluss vom Donnerstag ist eine bemerkenswerte Ausnahme - aber der Appell ans Gewissen allein wird andere Läden im Kiez nicht retten. Das bestreitet auch Spülbeck nicht. Gewerbemietrecht ist Sache der Bundesregierung, der rot-rot-grüne Senat plant noch für Juli eine Bundesratsinitiative. "Wir wollen, dass Länder wie Berlin durch eigene Rechtsverordnungen bestimmte Milieuschutzgebiete für Gewerbe bestimmen dürfen", sagt Karin Schmidberger, mietenpolitische Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. In Kiezen wie dem rund um die Reichenberger Straße soll unter anderem der Milieuschutz auf Geschäfte und soziale Träger erweitert werden. Die betroffene Kommune dürfte dann alle zwei Jahre einen Gewerbemietspiegel erstellen und darauf basierende Mietobergrenzen festlegen, so die Idee. Geschäftsräume in Wohnungen umzuwandeln, wäre nur noch mit besonderer Genehmigung möglich. Ob die Initiative Erfolg hat, ist aber äußerst fraglich. Denn die meisten anderen Bundesländer haben nicht die Probleme Berlins - ähnliche Versuche im Bundesrat scheiterten. Deshalb muss der Senat mehr tun, als auf einen Wahlsieg von Rot-Rot-Grün auf Bundesebene zu hoffen. Als einen der nächsten Schritte zumindest soll jeder Bezirk einen hauptamtlichen Gewerbeflächenbeauftragten kriegen - Menschen wie die Spülbecks und ihre Vermieter hätten dann einen Ansprechpartner und Vermittler.